Los aceites del Bajo Aragón, un "elixir con alma", según el experto David Neuman

David Neuman es un referente en el sector del aceite de oliva de los Estados Unidos. Fue presidente y socio de Lucini Italia y en 9 años convirtió esta firma en la principal marca italiana de aceite de oliva en Estados Unidos. Al vender el negocio en 2014, David fundó Gaea North America con la asistencia de su empresa matriz, Gaea Products S.A. de Grecia. Juntos se han enfocado en vender los mejores aceites de oliva virgen extra griegos en el mercado norteamericano. Ahora, a través de EVOOGuy.com, pretende trabajar con productores y marcas internacionales de aceite de oliva junto con distribuidores y minoristas clave de los EE. UU. para hacer llegar Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de alta calidad y con una etiqueta responsable ante los consumidores.

Su primera parada ha sido España y, tras participar como ponente en el WOOE de Madrid, la feria más importante del sector, visitó el Bajo Aragón para conocer el proyecto Mis Raíces. Un proyecto conjunto de dos familias: Albarizas Olive Oil, en Oliete, y Aceites Impelte del Bajo Martín, en La Puebla de Híjar. Dos empresas familiares que luchan por posicionar el aceite del Bajo Aragón en los mercados mundiales más exclusivos.

Tras su visita a esta zona del Bajo Aragón, hemos recogido las impresiones de este experto: "He quedado fascinado por la naturaleza del paisaje y el suelo. Los árboles empeltre crecen en circunstancias muy duras y esto me fascina. Pasar el tiempo en las Albarizas, la explotación familiar de la familia Moreno Pastor en Oliete, comer productos locales de esta tierra cocinados por los padres de Víctor Moreno, ver dónde está enterrada su abuela, tan cerca de donde ella y su esposo trabajaban la tierra, me conmovió. Después conocí también las instalaciones de Impelte en La Puebla de Híjar y a su maestro de almazara, Javier Sánchez, así como a uno de los productores de aceituna más importantes de la zona. Me conquistaron. Esto es a lo que quiero dedicar mi tiempo: ayudar a los productores de aceite de oliva comprometidos con el trabajo duro y honesto".