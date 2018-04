'Blue Majik', el nuevo superalimento que teñirá tus recetas de azul

El té Macha, las semillas de chía o las de amapola. El cambio de estilo de vida hacia una vertiente más saludable, tanto en los productos como en su modo de preparación, ha abierto las puertas a todo un mundo de sabores diferentes. La nueva incorporación a este universo ‘healtly’ no ha dejado a nadie indiferente. Su potente tonalidad azul, un color al que no estamos nada acostumbrados y menos a relacionarlo con productos saludables, no ha pasado inadvertido. Y es que, el ‘Blue Majik’ se ha coronado como el nuevo alimento de moda. Todos los ‘instagramers foodys’ del momento ya han publicado en sus perfiles diversas recetas en las que el azul es el protagonista. Este producto es un derivado de la espirulina, una microalga que hace unos años fue catalogada como superalimento por la Organización Mundial de la Salud, y debe su color azul a su alto contenido en clorofila y ficocianina.