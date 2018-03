La cocina tradicional se abre paso en la red

Marisa Aviñó, natural de Maella (Zaragoza) y actualmente residente en Caspe, es una gran amante de la cocina tradicional que, un buen día, decidió volcar su pasión y conocimientos en una página web. Así nacería el blog ‘Cocinando en mislares’ de la mano de esta auxiliar de farmacia y madre de tres hijos.

“Empecé a cocinar cuando era joven, me mudé a Zaragoza para estudiar y recuerdo que mi madre siempre me preparaba la comida del lunes y, como mucho, la del martes, el resto de la semana tenía que prepararla yo ya que, por aquel entonces, no estaban tan extendidos los tuppers como ahora”, recuerda.