Roger Hodgson estará en el Tío Pepe Festival

El V Tío Pepe Festival ha anunciado que Roger Hodgson actuará el día 16 de agosto próximo. Con la confirmación del músico y compositor británico, que refuerza la vocación internacional de esta cita cultural, son seis los artistas del cartel de la quinta edición de este festival, que tendrá lugar en el conjunto monumental de estas bodegas centenarias, ubicadas en pleno centro histórico de Jerez. Ayer mismo, se conoció que el festival contará con la actuación de Joan Manuel Serrat el 10 de agosto.

Roger Hodgson, uno de los artistas más reconocidos de las últimas décadas y autor de grandes éxitos como ‘Give a Little Bit’, ‘The Logical Song’, ‘Dreamer’, ‘Take the Long Way Home’, ‘Breakfast in America’, ‘It’s Raining Again’, ‘School’ o ‘Fool’s Overture’, ofrecerá, ante un aforo reducido que garantiza la proximidad con el intérprete, un espectáculo en un escenario mágico rodeado por botas de vino de Jerez y calles emparradas. Este será uno de los pocos conciertos que dará en España el británico afincado en Estados Unidos. Dos días antes, actuará en la plaza de toros de Alicante y para el día 20 tiene previsto el traslado de su gira a Alemania, en concreto a Bonn. En territorio germano estará hasta el 8 de septiembre, día en que actuará en Berlín.

Hodgson fue, junto a Rick Davies, uno de los líderes de la banda Supertramp, que abandonó en 1983 por desavenencias con Davies. Ha seguido componiendo hasta nuestros días. En la actualidad, actúa a veces solo y otras acompañado de orquestas, interpretando un amplio repertorio de sus grandes éxitos con Supertramp y de su etapa en solitario.

Otros artistas confirmados