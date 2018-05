La tortilla de patata: ¿con cebolla o sin cebolla?

, el intríngulis de la tortilla española, lo que la convierte en una bomba y desencadena cataclismos yque se miran con inquina y que administran con su odio anacrónico los últimos jirones de la guerra civil, el recuelo de las dos Españas. Ante la cebolla de la tortilla, definirse, aportar argumentos, citar bibliografía; los ambiguos, los tibios, los que dicen a mí plin, los que aseguran que tanto les da una cosa como la otra, se convierten en seres anodinos y vacuos, en gentes sin criterio, en ese ciudadano patético que saluda desde el córner, se encoge de hombros, mira fijamente a la cámara y declara con solemnidad asnal que es apolítico porque él, mira qué cosa, no tiene memoria y no sabe, no contesta. La cebolla y las lágrimas de la cebolla son un concepto y una raya roja, una frontera hostil, la línea Maginot de la guerra interminable del fin de un mundo.Cuando la culinaria española hace las maletas y se va por el mundo adelante para epatar a los gastrónomos de todas las naciones, se saca de la fiambrera de los milagros, pregunta muy fina a los compañeros de aventura: "señor, ¿usted gusta?" y se desparrama generosamente por los recetarios de los otros, por los libros de cocina de los demás., en el contexto de la culinaria internacional,, al tópico del toreador y la tonadillera, al desgarro del cadáver insepulto de Lola Flores, al cómo me lo maravillaría yo de los hambrientos del otrora, en cambio,, de ese hombre equilibrado y algo taciturno que come con mesura, sienta a un peregrino culto a su mesa, habla en román paladino y entiende, sin saberlo, de latines y filosofías de campanario.es tan plural y diversa, es una cocina con tantas cocinas dentro, queIgual que el garum uniformizó la culinaria de Roma y señaló las fronteras del Imperio, y el ketchup, los huevos revueltos y las salchichas fritas son la urdimbre del patriotismo yanki,, el numen que nos inspira y nos mantiene unidos a gentes tan dispares, aunque sea, eso sí, malamente, a regañadientes, como Caín y Abel.Hay mil significados ocultos en ese condumio redondo y bellísimo, en esa receta misteriosa que es prima del ruedo ibérico, pariente del sol y que tiene en sus entrañas la cizaña de la cebolla y la clave del número pi, en esa fritanga de la concordia por la que deambula ese español atormentado que canta por soleares y que muere, a veces sin saber por qué, alanceado por un feroz y asilvestrado 3,1416.