Restaurante Dasbur, mucho mimo al producto y 40 años de historia

mira por donde una noticia buena y cien por cien verdadera, tengo 50 años y vivo cerca del local, desde que vivo alli he ido a este sitio y es el mejor con diferencia en esta materia, todo lo que comas esta buenisimo y es más mis hijos cuando tienen algun evento con los amigos acuden alli tambien, además si no quieres comer en el local te lo preparan para llevartelo a casa, porque hay veces que no se puede entrar. llevo un monton de años conociendo el local y no sabia ni como se llamaba porque para nosotros es el burguer de siempre, así lo llamamos. Dadas las circunstancias ahora no vamos casi pero espero volver a frecuentar mas este sitio. Es genial, lo que más me gusta es el pincho que te preparan con cebolla y las hamburguesas.