Trucos para vender antes su piso

hola07/09/11 00:00

El precio es evidentemente el principal motivo por el que no se venden los pisos. Muchas personas aún no son conscientes de la bajada que llevan experimentando desde hace tiempo y prefieren tenerlo en venta indefinidamente antes de hacer frente a la realidad y rebajarlo. Precios como los de la burbuja no se van a volver a ver en muuuchos años, pero es algo que cuesta mucho de asumir por parte de mucha gente. Evidentemente una presentación adecuada del piso también es importante. Ves los portales inmobiliarios y las fotos por ejemplo dan pena, incluso las publicadas por inmobiliarias. Se ven cuartos desordenados y sucios. No cuidan la iluminación ni la calidad de la foto etc. Esto igual para el alquiler. algunos pisos, con solo ver las fotos no te dan ganas ni de llamar, simplemente por no haberse tomado la molestia de ordenarlo, tirar muebles que da pena verlos y hacer unas fotos un poquito curiosas.