Ocho de cada diez aragoneses no tiene tiempo para las labores del hogar

En muchos casos son tareas que hacemos robándole horas al descanso o al ocio, porque la falta de tiempo es, según el 82% de la población aragonesa, el principal hándicap con el que se encuentran a la hora de mantener limpia su casa. Al menos eso es lo que se desprende del estudio sobre 'Hábitos de limpieza del hogar' de una conocida marca de electrodomésticos. Un informe en el que también se indica que el 18% restante de los encuestados declara que no dedica tiempo, o al menos no el suficiente, a este tipo de labores porque les da pereza.

Por este motivo, las horas que se destinan a mantener limpio nuestro hogar son cada vez menos. De hecho, solo la mitad de los aragoneses encuestados asegura que dedica más de dos horas a las tareas del hogar y un 11% confiesa que, en el mejor de los casos, invierte una hora semanal en la limpieza.

Una falta de tiempo que hace que los cristales o las baldosas de la cocina y el baño se limpien con menos frecuencia de la que debería hacerse. Aunque esta no es la sensación general, ya que según declaran los participantes de este estudio, a pesar de disponer de poco tiempo, un 90% de ellos no considera que el hogar se resienta y creen que está lo suficientemente limpio. "En este punto, las mujeres son más exigentes o, al menos más críticas: mientras que solo un 8% de los hombres cree que su hogar no está del todo limpio, el 13% de las mujeres están insatisfechas y creen que se tendría que limpiar más", matizan las mismas fuentes.

En el otro lado de la balanza están las personas que creen que la limpieza del hogar está sobrevalorada. De ellos, un 15% se autodefine como pasota y creen que la limpieza no es una prioridad.

En cuanto a las prioridades, mantener limpio el suelo es una de las cosas a las que se le da una mayor importancia y para ello los encuestados se decantan por el aspirado: el 82% cuenta con un aspirador que, de media, suelen usar entre una y dos veces por semana.