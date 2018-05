Siete plantas de interior aptas para negados

Te encanta observar las fotografías de las revistas de decoración en las que los salones y las habitaciones tienen un matiz natural gracias a la presencia de plantas. Pasas horas navegando por blogs y redes sociales de tendencias en decoración natural. Pero hay que reconocerlo: ni los cactus sobreviven en tu hogar. Sin embargo, es fundamental tener plantas para purificar la casa de las sustancias contaminantes que se acumulan en la pintura de las paredes, los muebles o los materiales de limpieza y que pueden afectar a la salud. Con la ayuda de estos consejos para ser el mejor jardinero y la gran resistencia de estas plantas, ya no serás un negado para las plantas de interior. Bromelia. También recibe el nombre de tillandsia y es una planta capaz de vivir tanto en interior como en exterior. Requiere de mucha luminosidad, pero hay que evitar el contacto directo con el sol. En cuanto al agua, basta con rociar las gotas un par de veces por semana y añadir, de vez en cuando, abono en este agua.

Se le conoce por este nombre por sus peculiares hojas carnosas. No requiere ningún cuidado y puede vivir dentro y fuera de casa, en maceta o en el suelo. Anturio Rojo. Es muy resistente y se utiliza con mucha frecuencia en los ramos y centros de flores. Además es una de las plantas más bonitas porque siempre está florecida. Requiere luz indirecta, tierra humedecida y hojas rociadas con pulverizador de agua.

La mayoría de plantas de interior prefieren una luz del sol indirecta, no estar excesivamente regadas y tener nuevo abono de vez en cuando. En el terreno de las plantas menos siempre es mejor que más. Por ejemplo, para saber cuándo tienes que regar la planta basta con tocar la tierra. Si esta seca, es momento de regarla, pero si está húmeda, por mucho tiempo que haya trascurrido desde el último riego, no hay que regalarla. No solo en casa hay que tener plantas: también es recomendable tenerlas en el escritorio o en la oficina.

