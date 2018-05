Diez ideas para ahorrar en 2012

Guardar los tiques de compra y las facturas ayudará a controlar los precios. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda comparar los precios y los establecimientos. Un estudio reciente de la OCU señalaba que dependiendo de donde se haga la compra, una familia se puede ahorrar de media 1.046 euros al año.

Ahorro doméstico

Algunos pequeños gestos diarios pueden ahorrar hasta un 10% en las facturas mensuales de agua y luz. En esta línea, la Fundación Ecología y Desarrollo promueve la campaña 'Zaragoza ciudad ahorradora de agua'. Algunos consejos domésticos: bajar las persianas al atardecer para que no se enfríe la casa, desenchufar los aparatos eléctrico en posición 'standby', vigilar los goteos y fugas de las cisternas, ducharse en vez de bañarse, poner lavadoras con carga completa o racionalizar el consumo de agua durante el afeitado o cepillado de los dientes.

Compartir o cambiar casa en los viajes

Una tendencia al alza en los viajes es compartir o cambiar tu casa. Es una manera de ahorrar y conocer gente. Algunas páginas donde la gente ofrece gratis o alquila sus casa o habitaciones a viajeros de todo el mundo son Courchsurfing o Airbnb.

Compartir coche

Uno de los principales gastos familiares es el coche. Compartir vehículo y gastos camino del trabajo o de la Universidad es una práctica que va a más. “Viajando en coche compartido, los conductores pueden ahorrar hasta el 75% de los gastos de desplazamiento”, afirma Vincent Rosso, cofundador de Comuto.esuna web que promueve los trayectos compartidos. Para un trayecto diario de 20 kilómetros, se pueden ahorrar así más de 2.000 euros al año.



En Aragón hay cerca de 500 usuarios de Comuto.es, que se ponen en contacto para compartir coche a través de la web. Los trayectos más habituales son Zaragoza-Madrid, Zaragoza-Barcelona y Huesca-Madrid. En enero y febrero aumentan los viajes compartidos a las estaciones de esquí.

Alquilar coche

Para aquellos que utilizan el coche solo de forma puntual, otra idea es alquilar en vez de comprar.

Descuentos para grupos en redes sociales

Aprovechar las redes sociales para encontrar grandes ofertas, especialmente para grupos. Existen varios portales que ofrecen descuentos de hasta el 90% en compras o actividades de ocio para un grupo y un plazo de tiempo limitado.

Ahorrar poco a poco

Una idea es programar una transferencia automática mensual que traslade una pequeña parte de la nómina a otra cuenta de ahorro.

Leer, revisar y reclamar

Es recomendable perder un poco de tiempo en revisar la cuenta de los supermercados y las facturas mensuales para comprobar que no hay ningún error ni gastos adicionales no solicitados. En ese caso, no dudar en reclamar.

Ocio en casa

Quedar con los amigos en casa para ver una película, cenar o pasar una velada con juegos de mesa es una opción económica y cómoda para estos tiempos.

Ocio en familia al aire libre

Conforme crece la familia, más caros son los planes de ocio. Se recomienda buscar ofertas y bonos para parques temáticos. La opción más barata siempre será disfrutar de la naturaleza haciendo alguna excursión o jugando en los parques cerca de casa.