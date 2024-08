El Supremo avala el derecho de los jubilados a reclamar el complemento por maternidad porque no prescribe

Ser madre no prescribe ni ser padre tampoco a la hora de solicitar el complemento de maternidad en la pensión de jubilación (sustituido por el 'de brecha de género' a partir de 2021 aunque de menor cuantía y que solo puede cobrar uno de los progenitores) . Lo recuerda el abogado zaragozano Víctor Carrera. "En principio era solo para mujeres, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019, lo declaró discriminatorio, y abrió la puerta a que lo solicitasen también los hombres". En principio, apunta, la idea era compensar a las mujeres por la merma en la cotización que sufren al interrumpir sus carreras laborales para atender a los pequeños, pero al final, mujeres y hombres que se jubilan pueden reclamarlo.

Sin embargo, añade el letrado, "a muchos jubilados cuando lo reclamaron, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) les contestó que el derecho había prescrito, que caducaba a los cinco años (de enero de 2016 al 4 de febrero de 2021). Pero hay una última palabra, contraria a lo que decía el INSS. Es la del Tribunal Supremo que resolvió el 14 de febrero de este año que este complemento (sustituido hace tres años en su denominación por el de 'brecha de género') no prescribe nunca.

Así, aún cuando hay 29.162 pensiones de jubilación con complemento de maternidad concedido en Aragón (22.356 lo perciben mujeres y 6.806 lo cobran hombres) "quedarían otras tantas, el mismo número de jubilados que jubiladas lo perciben ya, por pedir este complemento, es decir unos 14.000", calcula Víctor Carrera.

Lo importante, según este abogado, es que muchos jubilados que no lo hicieron en su día reclamen el complemento por maternidad. "Muchos cuando se jubilaron se quedó con el 'no' del INSS de que el derecho prescribía cuando no es así". A veces, precisa Carreras, "por no litigar "se pierden este complemento por maternidad que supone "entre el 5% y el 15% de la pensión en función de si tienen dos hijos, tres o cuatro o más".

Recuerda además Carrera que reclamar este derecho en la actualidad no supone costes dado que hay otra sentencia del Tribunal Supremo del 15 de noviembre de 2023 que fija en 1.800 euros la indemnización por los gastos de honorarios de abogado incurridos por tener que reclamar judicialmente la denegación de dicho complemento de maternidad. "Hay mucho pensionista que no se han enterado de que tiene este derecho", asegura, e insiste en la resolución del Supremo de que "ese derecho no prescribe nunca, pese a lo que sostenía hasta este año el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)"-

"Si no lo reclamas, no te lo pagan"

Juan José Alcaide es uno de los pensionistas que cobra el complemento de maternidad. "Me jubilé de BSH en 2017. Solicité dos años después este complemento cuando las autoridades europeas dijeron que los hombres también podían cobrarlo, pero me lo denegaron porque decían que había prescrito". Aún así, explica, no se dio por vencido, y volvió a reclamar y entonces sí se lo concedieron. "Me pagaron brutos entre 1.100 y 1.200 euros y además me ajustaron la pensión", señala.

Poco después, comenta este pensionista aragonés, se enteró a través de un amigo que a él le habían pagado los atrasos. "Lo volví a reclamar y ya sin juicio me pagaron los años que me debían descontando lo que me habían abonado ya, lo que supuso un 10% más de pensión (unos 115 euros más al m es porque tengo dos hijos). Eso me obligó también a hacer declaraciones complementarias de la renta", comenta.

"Al principio el INSS rechazaba la mayoría de solicitudes que se presentaban", explica Manolo Sanz, jubilado de Opel, pero "busqué un abogado y fuí de los primeros juicios que se ganó". Fue en el año de la pandemia, en 2020, y le reconocieron el complemento a la maternidad aunque en su caso al 50% al percibir la pensión máxima.

"Tengo dos hijas y sí me lo dieron, pero solo me reconocieron tres meses de atrasos, así que volví a reclamar y me abonaron los atrasos desde 2018". Asegura que le ha costado tiempo que se lo concedieran pero que merece la pena. "A diez o quince compañeros les he avisado de que tienen derecho a reclamarlo. Lo que pasa es que si no lo reclamas, no te lo pagan", concluye.

Desde la Delegación del Gobierno señalan que, a las pensiones a las que se ha concedido el complemento por maternidad , se suman otras 24.121 pensiones más (23.012 mujeres lo perciben y solo 1.109 hombres) que perciben el complemento de 'brecha de género' en Aragón, pero este es automático (no se reclama), es de 33 euros al mes y normalmente (salvo algún caso excpecional) únicamente lo perciben las mujeres al jubilarse para tratar de acortar esa brecha salarial que las separa de los hombres por lo general a lo largo de toda su vida laboral.