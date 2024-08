CC. OO. Aragón denuncia ante Inspección a 11 empresas del comercio del Metal por superar la temperatura permitida en naves

Temperaturas extremas en naves y almacenes. Las olas de calor no solo afectan a quienes trabajan en el exterior. Así lo ha puesto hoy de manifiesto Marta Laiglesia, secretaria general de la Federación de Servicios de CC. OO. en Aragón, en la rueda de prensa que ha dado para decir que no se puede bajar la guardia, que es cosa de todos evitar accidentes en el trabajo, que se han cobrado ya 19 vidas en lo que va de año en Aragón, y subrayar que han presentado ya un total de 11 denuncias contra empresas del sector del comercio de metal por las irregularidades detectadas. Si bien, no han querido dar sus nombres porque están con la investigación abierta.

"Estamos viendo que el reglamento de 2023, que dictamina que si hay avisos naraja o rojo por temperaturas extremas, hay que realizar evaluaciones de riesgo específicas en las empresas siempre que se superen unos límites en locales cerrados (de hasta 27 grados en los que se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas y de hasta 25 grados en los que haya que transportar materiales o realizar carga y descarga) no se está cumpliendo", ha destacado Iglesias.

"Hay muchísimos puestos de trabajo", ha señalado la sindicalista de CC. OO Aragón "en los almacenes en los que se levantan pesos y materiales, en los que no hay correcta ventilación y en los que se sigue realizando esfuerzo físico. Y pese a haber un reglamento de medidas urgentes contra el calor extremo, de obligado cumplimiento, no se cumple".

Ha intervenido también en la rueda de prensa Nacho Alastuey, delegado de CC. OO. en Coferdroza, para decir que durante la segunda quincena de julo se han realizado mediciones en dos almacenes del subsector del comercio del metal en la provincia de Zaragoza (polígono de Plaza y de Zuera) y se ha visto que en Plaza se ha alcanzado una temperatura máxima de 42,8 grados centígrados en la zona del muelle de carga y una máxima de 34,5 grados en el interior del almacén.

Mientras que en la empresa del comercio del Metal de Zuera se ha llegado a alcanzar una temperatura máxima de 44 grados centígrados en el muelle de carga y una máxima de 37,3 grados centígrados en el interior del almacén. "Es una situación insostenible que hay que atajar", ha señalado Alastuey. "Tenemos datos contrastados y mediciones de que estamos rebasando en más de 10 o 12 grados lo que marca la legislación actual, por tanto, podemos decir sin sin ningún tipo de miedo ni de tapujo que las empresas del comercio metal no están cumpliendo con la normativa exigida. Y esto es algo que hay que cambiar de raíz", ha señalado.

Según Laiglesia "del sometimiento continuo a temperaturas extremas durante ocho horas, se derivan bajadas de tensión y deshidratación, mareos, desmayos, pérdidas de equilibrio, alteración de la concentración y fatiga,así como redución de los reflejos, agotamiento, disminución de la fuerza, falta de concentración y, por supuesto, relación con accidentes 'in itinere' y golpes de calor".

Por eso, ha pedido extremar la vigilancia y ha advertido que llevan ya 11 denuncias presentadas ante Inspección de Trabajo y han alertado a sus delegados para que estén pendientes y cursen las que sean necesarias. Ha añadido además que se han reunido con la FEMZ, pero que les han dado largas como que ya abordarían el tema en septiembre. Sin embargo, aseguran, desde CC. OO. Aragón, que el problema no puede esperar.