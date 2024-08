Unas ventas con las que al sector automoción no le salen las cuentas

Incierto sigue el panorama para la industria de la automoción en esta transición hacia el coche eléctrico que no lleva la velocidad esperada y que está penalizando tanto a fabricantes como a proveedores que no encuentran respuesta en el mercado. Aunque la producción en general de vehículos en España haya crecido este primer semestre un 1,1% hasta las 1.332.195 unidades y las matriculaciones hayan sumado 535.243 (un 5,9% más que en la primera mitad de 2023), este leve repunte no compensa la caída de la demanda en coches nuevos y unas ventas todavía muy alejadas de las de antes de la pandemia.

Cabe recordar que pese a la subida de casi el 6% en ventas a nivel nacional de enero a junio, en Aragón se han vendido 8.371 coches, lo que supone un 11,7% menos que en la primera mitad del año pasado y un -23% menos que antes de la covid.

Los datos no hacen sino evidenciar que la demanda de enchufables no está sosteniendo la gran inversión de la industria, obligada por Europa, por los eléctricos.

El precio de los modelos europeos esta muy por encima de los chinos y la falta de una buena red de recarga en España y las dudas sobre la autonomía de estos vehículos está haciendo que apenas se vendan. Independientemente del impacto que tengan los aranceles impuestos por las autoridades europeas a los enchufables chinos, la demanda sigue siendo exigua lo que compromete el mantenimiento de los volúmenes de producción en las distintas factorías españolas y en la red de proveedores.

De hecho, varios constructores están estirando la producción de vehículos de combustión térmica y reconvirtiendo a esta versión algunos modelos que habían planificado solo para ensamblar en eléctrico ante la baja demanda en España y Europa de este tipo de coches.

El secretario general de UGT Aragón, Juan Arcéiz, advertía recientemente de un 2025 que va a ser como «un tobogán» por los altibajos que pueden presentarse en la producción. Los nuevos modelos de la plataforma electrificada STLA de Stellantis tardarán en llegar al menos hasta 2026 y tras la marcha de la factoría el pasado 19 de julio del Opel Crossland y el C3 Aircross–, los modelos actuales por ahora no cubren los volúmenes de coches que se hacían antaño.

En unas jornadas organizadas por este sindicato, varios proveedores anticiparon la caída en volúmenes fabricados en Europa frente a Estados Unidos y Asia donde siguen creciendo. Una situación que podría comprometer, advertían, el futuro de la industria auxiliar en un país, España, que es el cuarto productor de componentes europeo.

Aunque Stellantis Zaragoza está entre las plantas españolas que sí ha subido producción en la primera mitad del año al haber hecho algo más de 210.000 unidades frente a las 180.000 de enero a junio de 2023 (aproximadamente), como al resto de fabricantes, la transición al vehículo eléctrico le está pasando factura.

«Lo que está claro es que los coches se fabrican en función de lo que el cliente compra y hoy por hoy no se dan las condiciones idóneas ni por precio ni por despliegue de infraestructuras para que haya un mayor despliegue del eléctrico» apunta Tomas Ramos, gerente de Arcelor Mittal Tailored Blanks, proveedor de piezas de automoción desde el polígono El Pradillo de Pecdrola.

«La entrada de empresas chinas está tensionando el mercado. Más pronto que tarde los políticos de la Unión Europa tendrán que darse cuenta de que la situación se está poniendo muy complicada». Convencido de que «2025 va a estar por debajo de los volúmenes de 2024», asegura estar muy preocupado porque «Stellantis siga apostando por traer piezas de fuera» en detrimento de los proveedores ubicados en Aragón.

«Se van a fabricar menos coches. Asistiremos a una bajada progresiva de las plataformas actuales este año y el que viene», advierte Jorge García, director general de Converzar. «Las marcas han cambiado de hacer mucho volumen sin margen a más margen con menos volumen», explica, y, por otra parte, «hay muchísima incertidumbre en el consumidor en a cuanto al ‘qué me compro’ pese al retraso de la normativa Euro 7 hasta 2030 y por eso el renting entre particulares sigue creciendo tanto». Tampoco ayuda el menor coste de los coches eléctricos chinos, que «cuentan con un 6/7% de cuota de mercado en Europa, y que han venido para quedarse».

Estancamiento del mercado

Pese a los aranceles puestos por la UE a los coches eléctricos chinos, «en las guerras comerciales no hay ganadores y el que sale peor parado, casi siempre, es el consumidor, que sufre en primera persona la presión al alza de los precios, lo que puede estancar todavía más el mercado de los electrificados», opina Fernando Miguélez, director general de la Asociación nacional de vendedores y reparadores (Ganvam). «La llegada de las marcas chinas ha permitido generar una oferta muy competitiva y ha supuesto una oportunidad de negocio para los distribuidores, máxime cuando estas marcas apuestan por la venta a través de acuerdos con concesionarios ya asentados, no tanto venta directa», añade.

El expediente instruido por la Comisión Europea a estos coches «es la constatación de su fracaso por su evidente falta de visión al regular el sector y de una política industrial europea fuerte», dicen desde Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), que junto a Sernauto (Asociación española de proveedores de automoción) y Ganvam están clamando por más ayudas a la compra y un auténtico despliegue de infraestructuras de recarga que animen el mercado de los eléctricos porque de seguir como hasta ahora, podría haber ya en 2025 un impacto en la actividad y el empleo.

Presidente del Clúster de la Automoción, Benito Tesier: "Transformar amenazas en oportunidades"

Una de cal y otra de arena. o, mejor dicho,: tres de cal y tres de arena. La producción nacional de vehículos disminuyó en junio, pero cierra el primer semestre con un aumento del 1,1%. Las ventas totales en España acumulan 535.423 unidades, un 6% más que hace un año, pero los vehículos 100% eléctricos retroceden un 1,2% (sólo 29.412 unidades) con una cuota de mercado del 4,59%. Y en Europa, las ventas han crecido un 4,5% en el primer semestre del año de enero a junio, pero siguen estando un 18% por debajo de las de prepandemia y existen nuevos jugadores que se están repartiendo esa menor tarta más pequeña: los fabricantes chinos, que han superado ya los 150.000 vehículos vendidos.

Este es el escenario con el que deberá lidiar el sector automoción en los próximos meses: la incertidumbre. Incertidumbre del consumidor, que no sabe qué tipo de coche comprar y de qué tecnología (y esto se confirma con el crecimiento de las ventas de vehículos usados); de las marcas, donde ya que algunas de las principales empiezan a dudar sobre el objetivo de la UE para la transición a la electromovilidad a partir de 2035; y del mercado, con la aparición de un formidable competidor asiático que domina la tecnología eléctrica y está ganando cuota de mercado.

Pero esas amenazas debemos transformarlas en oportunidades y redoblar la apuesta de Aragón por nuestro sector: por un lado, con la esperada fábrica de baterías, un proyecto que se convertiría en la piedra angular sobre la que edificar la automoción del futuro; y, por otro, a través de los fabricantes chinos, ya que la imposición de aranceles a sus productos ha acelerado su necesidad de fabricar en Europa.

Aragón ofrece a ambos sus fortalezas: el ecosistema industrial, con la alta competitividad de nuestras factorías, el compromiso de nuestros trabajadores, la paz laboral, la elevada generación de energías renovables, nuestra posición estratégica… Ojalá alguna de estas oportunidades se materialice y salgamos reforzados en estos tiempos de incertidumbre.

"En 2025 nos enfrentamos a reducciones de empleo si el mercado eléctrico no arranca"

El director general de Anfac, José Lopez Tafall. P. S.

Ha aumentado la fabricación de coches en España el 1,1% en esta primera mitad del año. ¿La débil implantación del eléctrico está lastrando tener mayores volúmenes en las fábricas españolas?

Las cifras de producción en este primer semestre evidencian una realidad. Si queremos producir más coches y que estos sean electrificados, es necesario que haya un mercado fuerte de esta tecnología. Y no solo en España, sino en toda Europa, porque no podemos olvidar que 7 de cada 10 vehículos que exportamos han ido a destinos al continente en este primer semestre. Por ello, la implantación de política encaminadas a incentivar el mercado de vehículos electrificados es necesario, porque sin un mercado fuerte resulta muy complicado tener un volumen de producción alto.

Los de combustión y los híbridos son los que más se fabrican, ¿cuánto tiempo se seguirá así?

La producción se ajusta a la demanda del mercado. Si queremos que la cuota de eléctricos puros e híbridos enchufables aumente, hay que potenciar sus ventas. En estos momentos, tenemos más de 20 modelos de vehículos electrificados en producción en nuestras fábricas y podemos aspirar a más. Pero, para ello, hay que dar razones de fuerza a las marcas para que su inversión y modelos se asignen al proyecto-país que la electrificación es para España.

¿Volverá a retrasar la UE la venta de coches de combustión?

La ruta de la Comisión Europa no ha cambiado. El fin de la venta de nuevos coches de combustión será en 2035. Europa se ha marcado el propósito de encabezar la descarbonización, pero además de fijar metas, hay que establecer apoyos. Y ahí es donde, a diferencia de China o Estados Unidos, Europa y España han fallado. La automoción europea sí ha hecho sus deberes, ha invertido más de 250.000 millones; además, somos el único sector productivo de la economía europea que se enfrenta a duras multas si no vendemos nuestro producto.

Multas que serán más duras en 2025 con los objetivos de la normativa CAFE (emisiones de combustible medias corporativas). O los gobiernos europeo y español son coherentes con lo que implica el ritmo que han marcado, o el año que viene nos enfrentamos a reducciones de producción y empleo si el mercado eléctrico no arranca.

¿2025 será un año convulso para esta industria de automoción?

Se estima que la cuota de matriculación de vehículos eléctricos puros debería llegar al 22%, cuando en la actualidad es del 14,4% y en España del 5,4%. Como he dicho antes, lo que no tendría sentido sería dedicar dinero a pagar multas. Así que si no conseguimos entre todos animar el mercado, incluidas las autoridades que son las que fijan los objetivos y las multas, la única posibilidad de evitarlas será reducir la venta del resto de vehículos, con la consiguiente caída en la producción y la actividad.

«Lo que pueda venir es una incógnita y dependerá en gran parte del mercado»

José Portilla, de Sernauto D. S.

¿Están satisfechos de las matriculaciones del primer semestre?

Las matriculaciones han subido ligeramente, pero no al ritmo deseable para el sector en su conjunto. Son grandes las inversiones que realizamos tanto los fabricantes de componentes y nuestros clientes, los de vehículos, para lanzar al mercado la mejor tecnología, modelos competitivos y de calidad, y España necesita recuperar un mercado interno que se ha quedado muy por debajo en comparación a antes de la pandemia.

Nos preocupa ese bajo nivel de mercado, más allá de que, efectivamente, la implantación del vehículo electrificado no avanza a la velocidad esperada por diferentes razones: la imperante incertidumbre económica, la inflación, el retraso en la implantación de la infraestructura de recarga necesaria, la burocracia y que las ayudas no están siendo lo efectivas que desea el sector, al recibirlas el comprador del vehículo pasados un buen número de meses y no en el momento de la compra.

¿Temen pueda producirse un ajuste en el empleo?

La previsión para este año es de mantenimiento del empleo o de un ligero crecimiento en torno a un 1%. En las circunstancias actuales, de alta incertidumbre, no es un mal dato, y nuestras empresas están manteniendo este empleo tan importante que generamos: 205.000 empleos directos, y casi 333.000 sumando directos e indirectos. Lo que pueda venir en 2025 es una incógnita y dependerá en gran parte del comportamiento del mercado, y de si finalmente el año próximo se matricularán más vehículos fruto de un plan Moves más efectivo y de la aceleración de la infraestructura de recarga.

¿Qué piensa de los aranceles fijados al coche eléctrico chino?

En Sernauto somos partidarios del libre comercio, siempre y cuando se den unas condiciones de ‘fair play¡ para todos. El mercado automovilístico chino representa un tercio de la industria global, y muchos proveedores europeos proporcionan componentes y sistemas a todos los fabricantes a nivel internacional, incluidos los chinos.

Incluso los eléctricos construidos en China a menudo incorporan muchos componentes fabricados por proveedores europeos. Como han destacado desde la Asociación europea de proveedores, en lugar de confiar en medidas proteccionistas que podrían dificultar el acceso de las empresas europeas a mercados cruciales, los responsables políticos de la UE deberían centrarse en hacer que Europa sea más competitiva.

¿Qué más habría que hacer?

Acometer un nuevo plan Renove ante el preocupante dato de 14,2 años de antigüedad media en los coches con lo que implica de mayor daño al medioambiente y menor seguridad. Por ello solicitamos también ayudas a la compra del vehículo de combustión actual, que redundaría en acelerar esa disminución de la edad del parque y tendría un efecto inmediato en la descarbonización.

«La caída de ventas de coches en la provincia de Zaragoza suma casi el 15% hasta junio»

Fernando Miguélez, director general de Ganvam. F. A.

¿Como han ido las ventas este primer semestre? ¿Algo mejor que el pasado?

En lo que respecta a vehículos nuevos, las matriculaciones en el conjunto del territorio nacional acumulan más de medio millón de unidades en el primer semestre. Esto supone un 6% más que el mismo periodo del año anterior. Por el contrario, si nos fijamos en Aragón, las matriculaciones acumulan un descenso de casi el 12% en el primer semestre, sobre todo, por la caída de ventas en la provincia de Zaragoza, que arrastra un descenso de casi el 15% hasta junio.

En el mercado de segunda mano, el escenario cambia. Las ventas de turismos de ocasión superan ya el millón de unidades y acumulan un crecimiento de más del 7% en el primer semestre. Es decir, en España se venden dos usados por cada nuevo. En Aragón, concretamente, el mercado de segunda mano también sigue esta tendencia positiva y crece más de un 5% hasta junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

¿Cuándo se recuperarán las cifras de antes de la pandemia?

Según las previsiones que manejamos desde Ganvam, el mercado español, si bien continuará manteniendo una tracción positiva, se quedará en 2024 sobre el millón y alcanzará el 1,2 millones de unidades fijadas como «nivel natural» en 2029; una cifra que no se registra desde 2019, referencia prepandemia.

¿Hasta cuándo los usados se venderán más que los nuevos?

Esta no es una tendencia nueva. El mercado de segunda mano, en términos generales, siempre ha sido más sólido y estable que el de nuevos y ha mostrado una fuerte resistencia ante las crisis no solo en España sino en los principales mercados europeos. De hecho, si nos fijamos en mercados vecino como Francia o Alemania, la ratio de ventas de usados frente a nuevos es mucho más elevado que en España.

¿De qué manera está afectando la escasa implantación de estos coches al resto de las ventas en concesionarios?

Los datos de junio son datos positivos. En el mes de junio se superó en España la barrera de las 100.000 unidades matriculadas y, como decimos, se superó el medio millón de unidades matriculadas en el acumulado. Es decir, el mercado está marchando razonablemente bien.

¿Será necesario otro ajuste del mapa de concesionarios?

Lo que tenemos entre manos es la transformación de la movilidad española. Si realmente queremos transformar la movilidad española, consolidar la demanda a largo plazo y alcanzar los objetivos de descarbonización, la Administración debe acompañar y debe acompasar los objetivos con medidas eficaces: debe poner en marcha ayudas directas a la compra y acometer una reforma fiscal integral que impulse, de verdad, la renovación del parque. Aplicando esta estrategia, no se prevén ajustes.