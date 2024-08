Aragón espera una vendimia similar a la del pasado año, mermada de nuevo por la sequía

Si el pasado año la extrema sequía dejó en Aragón una "cortísima" cosecha de uva, las previsiones para esta nueva campaña no invitan al optimismo. Los primeros compases de la vendimia comenzarán en poco más de una semana y aunque los responsables de las cuatro denominaciones aragonesas (Cariñena, Campo de Borja, Calatayud y Somontano) se muestran cautos y aseguran que las expectativas pueden cambiar (y no precisamente para bien) los primeros datos apuntan a una producción de alrededor de 100 millones de kilos, similar e incluso algo inferior a la de 2023.

El pedrisco, las heladas y, sobre todo, la sequía explican estas exiguas estimaciones que incluso podrían ir a la baja si las temperaturas continúan tan elevadas como las soportadas durante la pasada semana.

Así, en la D. O. Cariñena, que comenzará a recoger las variedades de cava a partir de la próxima semana y generalizará la vendimia de tintas a partir del 23 de agosto, se prevé una producción de unos 55 millones de kilos. La cifra es algo superior a la del pasado año (53 millones de euros) pero continúa siendo una cosecha "muy corta", inferior a los 62 millones de las primeras estimaciones y muy alejada de los 83 millones de kilos en los que se sitúa la producción media de esta denominación, señala Antonio Ubide, presidente de la D. O. más grande y antigua de Aragón.

"Si la del año pasado fue la cosecha más corta en los últimos 25 años, la de este año será la segunda menor", lamenta Ubide, que advierte que estas perspectivas incluso podrían ir a la baja si el mercurio vuelve a dispararse hasta los 40 grados. "En primavera tuvimos más agua que el año pasado, pero el verano está siendo más seco. Es la tercera campaña con sequía y si esto sigue así el secano (55% de la producción) va a tener muchos problemas", detalla el responsable de la D. O. Cariñena.

Nada más terminar el puente de agosto, las vendimiadoras entrarán en los campos de la D. O. Somontano. En esta denominación las lluvias han sido generosas, con un incremento del 20% respecto a la media habitual de la comarca, pero el pedrisco y las heladas han provocado daños que hacen prever una producción inferior a la del pasado año, en el que se recogieron más de 19 millones de kilos. "Las previsiones se sitúan entre los 17 y 18 millones, pero es una estimación que hay que coger con pinzas", señala su presidente, Francisco Berroy, que reconoce que si se alcanzan estas cifras la denominación oscense se dará por satisfecha, ya que además se espera la uva presenta una "muy buena calidad".

"Gran calidad"

No será hasta el mes de septiembre cuando comience la vendimia en la Denominación de Origen Campo de Borja, donde las primeras estimaciones apuntan a una producción de entre 20 y 22 millones de kilos. Este volumen es similar al de la pasada campaña pero se encuentra lejos de la media de la D. O., que se sitúa en los 24 millones de kilos de uva. "Llevamos dos años muy secos. No llueve en invierno ni en primavera y con estos calores, la garnacha se para mucho y no hace bien la maduración", detalla Eduardo Ibáñez, presidente del consejo regulador. Lo ideal sería, destaca Ibáñez, que las temperaturas se mantuvieran en torno a los 28 grados por el día y descendieran a los 15º por la noche.

"No va a ser una cosecha larga pero si de gran calidad", señala Miguel Arenas, presidente Denominación de Origen Calatayud, la última que comenzar una vendimia que llegará bien entrado el mes de septiembre.

Aunque con "mucha cautela, porque todavía es pronto para estimaciones", Arenas estima que la producción podría rondar los 9 millones de kilos, aunque será desigual según las zonas porque algunos viñedos se han visto afectados por las heladas y las tormentas de granizo.

Mejoran las ventas

Con las expectativas de una corta cosecha, las denominaciones de origen miran al mercado, donde cuesta recuperar unas ventas que se desplomaron con la pandemia. Y es que, aunque continúa habiendo dificultades, la comercialización de los vinos aragoneses comienza a mejorar.

Así lo reconocen los presidentes de los consejos reguladores de las cuatro denominaciones aragonesas, que aseguran que "las ventas van un poco mejor". Lo afirma el máximo responsable de la D. O. Cariñena, que afirma que las bodegas de esta denominación esperan cerrar el año incrementando la comercialización "entre un 5% y un 7%" respecto al año anterior, hasta poner en el mercado unos 40 millones de botellas. Ubide reconoce que la demanda interior está "plana", pero se ha recuperado el consumo exterior, aunque también depende de cada país importador. "China se ha perdido pero se nota una ligera mejoría en el Reino Unido, donde el brexit hizo trizas las ventas de vino", añade.

El presidente de Somontano asegura que esta denominación "está muy compensada" entre lo que produce y lo que vende, por lo que no sufre destacados incrementos pero tampoco fuertes subidas. Su ventas se sitúan en torno a los 16 millones de botellas.

También van recuperando las ventas las bodegas que integran la denominación de origen situada a los pies del Moncayo. El presidente de la D. O. Campo de Borja asegura que la comercialización de sus vinos está recuperando "poco a poco" al ritmo. De hecho, destaca Ibáñez, las ventas actuales ya son mayores que las registradas el pasado año, por lo que espera que la denominación cierre el año con cerca de 17 millones de botellas vendidas, una cifra superior a la del pasado año que no alcanzó los 15 millones.

En Calatayud reconocen que las ventas se han resentido porque "el sector vive una crisis a nivel planetario", afirma su presidente, Miguel Arenas, que destaca que aunque el mercado español está saturado, su fortaleza se encuentra en la exportación, que alcanza el 85% de su producción. "Las bodegas están haciendo un esfuerzo tremendo incluso para abrir nuevas líneas de comercialización", destaca.