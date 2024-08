El CEEI Aragón quiere sembrar la semilla del futuro Parque Tecnológico de Zaragoza

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI), organismo dependiente del Gobierno de la Comunidad, quiere jugar un papel protagonista en el desarrollo del sector en la región en los próximos años. Para ello, el Ejecutivo del Azcón dotará a este centro de innovación de un millón de euros para el desarrollo a lo largo del próximo año de un programa que tiene como objetivo esencial impulsar la creación de medio centenar de empresas que destaquen por su carácter "innovador", especialmente en el sector tecnológico, economía circular, áreas estratégicas y propuestas "capaces de generar nuevos modelos de negocio, crear soluciones pioneras o construir herramientas con el potencial suficiente para convertirse en una startup". Serán el germen del futuro Parque Tecnológico proyectado en la capital aragonesa, según anuncio el presidente Azcón durante la celebración el pasado mes de mayo en el congreso 'The Wave'.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, poco antes de realizar una visita a las instalaciones del CEEI acompañada del director gerente, Javier Martínez, donde ha conocido cuatro de los proyectos que desarrollan su más avanzada tecnología en este centro de innovación.

Este nuevo objetivo forma parte del proceso "transformador" en el que está inmerso el centro empresarial, al que suma ahora su flexibilidad, ya que a partir de ahora ya no será necesario que la empresa esté ubicada en las instalaciones del propio CEEI, para poder aprovechar todas las posibilidades que ofrece el centro. "Seremos más flexibles, ampliaremos la mira, actuaremos como concentrador y buscaremos oportunidades a través de observadores en diversos sectores", ha destacado Vaquero.

Así, el CEEI contará con nuevo programas pioneros que, según el Gobierno de Aragón, serán una realidad a partir del mes de septiembre del próximo año. Los proyectos incipientes contarán con la 'Incubadora Matrix' que "estará muy pendiente de todas esas empresas que están en sus primeras etapas y necesitan recursos que de no disponerlos pueden llevarles al fracaso", ha detallado Vaquero. Habrá además una 'Aceleradora Brave Up' que dirigirá sus esfuerzos a aquellas propuestas empresariales de mayor potencial que estén implantadas en Aragón. Y un tercer programa, de nombre 'Attomic US', será el encargado de respaldar iniciativas lideradas por empresas ya consolidadas. "Son programas que vamos a poner ya en marcha, se han aprovechado estos meses para su diseño y en ellas va a haber una importante colaboración con la Universidad", ha detallado la vicepresidenta.

Más de una treintena de empresas

Desde su puesta en marcha en 1992, más de 440 proyectos han pasado por CEEI Aragón, posibilitando la creación de un total de 339 empresas en total. La supervivencia de todas ellas supera el 80% a los diez años de su creación y se han generado un total de 3.000 puestos de trabajo de alta cualificación.

En la actualidad, las instalaciones situadas en el Campus Río Ebro albergan a 31 empresas y es en ellas donde también han fijado su sede ocho clústers: Tecnara (tecnología), CAAR (automoción), Alia (logística), Zinnae (agua), AERA (aeronaútica), Arahealth (salud), I+Porc (porcino) y Clenar (energía).

Durante su visita al centro empresarial y de innovación este viernes, la vicepresidenta y consejera de Economía conocido los proyectos de Zepren Solutions, dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones en tecnologías electrónicas, fotónicas y de radar, con especial énfasis en energías renovables. Ha visitado Caphunters, orientada y dedicada al comercio electrónico y Zgreens, empresa agrotech que inició su actividad con un proyecto de producción de microgreen y ahora dedica sus esfuerzos en un proyecto consistente en un módulo vertical indoor climatizado portátil de cultivo hidropónico de azafrán. Y ha hecho parado en Moontech Industrial Solutions S.L., enfocada al desarrollo de soluciones de digitalización del proceso logístico y de automatización para el sector industrial.