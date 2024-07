"Es duro. De repente te ves sin trabajo a los 49 años y dices ahora qué, pero he tenido suerte"

"Mi empresa cerró después de 30 años. Es duro. De repente te ves en la calle, con 49 años, y dices ahora qué, pero he tenido suerte". Es el testimonio de Clara Pina, administrativa, que consiguió trabajo unos meses después de quedarse en el paro, o bien con medias jornadas y a jornada completa como ahora, ha vuelto a trabajar.

"Supe de este programa, el Pimei, a través de una amiga, y como vivo cerca de Plaza de Roma, me acerqué y me apunté. Al principio de quedarme sin trabajo después de toda una vida, me inscribe hasta en 50 programas diferentes, pero este es el que más me gustó", explica. "Me hicieron asesoramiento desde el primer día e incluso cuando encontré trabajo de media jornada en una empresa de administración de fincas, me llamaban para preocuparse y proporcionarme ofertas de mejora de empleo".

La verdad, confiesa, es que no ha parado. "Los orientadores del Pimei se han volcado conmigo y me han dado asesoramiento sobre cómo hacer el currículum, entrevistas y me han llamado a todo tipo de charlas que daban empresas necesitadas de personal". Así, indica, "gracias a ser constante y estar empeñada en encontrar trabajo y apoyándome en los orientadores, vuelvo a estar activa. He tenido suerte y tengo contrato hasta septiembre".

Clara Pina es solo uno de los casos de desempleados que Cepyme Aragón ha conseguido recolocar a través del Pimei, un programa de empleo que ha logrado el 71% de inserción de los participantes.

El Pimei es el Programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción (Pimei), que financia el Inaem y que comenzó a finales de 2022.

La organización empresarial ha ayudado a un total de 92 personas desempleadas de Zaragoza a mejorar sus condiciones de empleabilidad y cualificación profesional de la mano de una tutora personal.

Así, a través de un asesoramiento personalizado, Cepyme Aragón ha conseguido que 65 personas, es decir un 71,43%, hayan trabajado más de 3 meses y un 85% de las personas participantes hayan tenido al menos un contrato a lo largo de los 18 meses de duración del programa.

De las 65 personas insertadas, un 38% lo ha hecho en el sector servicios, un 17% en el sector industria, otro 17% en puestos administrativos, un 11% en el sector de logística, un 11% en el sector comercio y, finalmente, un 6% en la hostelería.

A lo largo del programa se han realizado un total de 1.654 acciones individuales que incluyen diagnósticos de empleabilidad, diseño de itinerarios, definición de currículums, técnicas para la búsqueda de empleo, información y asesoramiento del mercado de trabajo o información del entorno productivo, entre otros.

Asimismo, recuerdan desde la organización empresarial que preside María Jesús Lorente, se ha hecho una importante labor de prospección contactando con más de 180 empresas y colaborando en la selección de personas para cubrir las posiciones que han ido surgiendo.

Cepyme Aragón reconoce está muy satisfecha con los resultados de este programa que ha superado con creces el objetivo de inserción marcado inicialmente. La organización tiene más de 10 años de experiencia gestionando el Pimei, y ya logró más del 69% de inserción de las personas participantes en la última edición a pesar de las dificultades que provocó la pandemia.