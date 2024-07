TCG Factory, la empresa aragonesa que lidera el sector socioalternativo

De vender cartas de ‘Magic: The Gathering’ por la calle a formar su propia marca. David Magallón ha convertido su pasión en una historia de éxito. Como CEO y fundador de la empresa aragonesa TCG Factory, se ha sumergido en el mercado de ocio alternativo distribuyendo y produciendo juegos de mesa, juegos de cartas coleccionables, merchandising y cómics. Desde pequeño, se ha adentrado en un sector aún por conquistar, encontrando una oportunidad en un terreno sin dueño y convirtiéndose en un líder visionario en la industria.

"La idea surgió cuando tenía 13 años, vendiendo cartas a personas y a tiendas. Ese fue mi primer emprendimiento y me permitió ver una necesidad en el mercado que decidí satisfacer creando la compañía de distribución", explica Magallón. Este primer paso, a simple vista modesto, fue el catalizador de una carrera que ha llevado a TCG Factory a convertirse en un jugador clave en el sector de la cultura pop.

La empresa aragonesa ha diversificado su catálogo para abarcar una amplia gama de productos. Su oferta incluye juegos coleccionables populares como ‘Magic: The Gathering’ y ‘Dragon Ball Super Card Game’, así como una variedad de juegos de mesa de editoriales potentes como SD Games y Looping Games. Además, TCG Factory se enorgullece de ser distribuidora oficial de grandes marcas como ‘Funko’, ‘Yu-Gi-Oh!’ y ‘Pokémon’, junto con Ultra Pro y Dragon Shield, dos de los principales fabricantes de accesorios para juegos de cartas, como fundas, carpetas y tapetes.

Desde 2018, la firma no solo distribuye productos, sino que también se dedica a la creación de su propio contenido editorial, acumulando más de 80 juegos hasta la fecha, incluido su primer juego de cartas, ‘Too Long the Way of the Dragon’. Aunque la producción propia es destacable, el catálogo de distribución es aún más amplio, con más de 6.000 productos y licencias muy variadas que incluyen Pokémon, Marvel y referencias de la cultura popular del cine.

Magallón explica que para adquirir una licencia hay que asistir a eventos, presentar un proyecto y un plan de negocio. "Si la propuesta es aceptada, se deben pagar royalties que oscilan entre el 8% y el 15%, y luego se obtiene la aprobación de los archivos", detalla.

En la actualidad, TCG Factory cuenta con un equipo de 29 personas que trabajan en diversas áreas, desde el almacén hasta la atención al cliente. La compañía se centra en el mercado español, donde genera el 92% de su facturación, pero también está expandiendo su presencia en otros mercados internacionales. Tiene distribuidores en México, Chile, Colombia y Perú, especialmente para los juegos de mesa bajo su sello editorial. Además, está abriendo camino en Europa con presencia en Portugal, Italia y Francia.

El crecimiento de la empresa aragonesa es innegable, como lo demuestran sus cifras de facturación. En 2023, alcanzó unos 8.5 millones de euros. A mediados de este curso, ya ha generado más de 6 millones y se prevé que cierre el ejercicio con una facturación de entre 12 y 13 millones. «La tecnología nos permite ofrecer un servicio excepcional y fidelizar a nuestros clientes», destaca Magallón.

Expansión globalizada

A pesar de su éxito, reconocen que la institución enfrenta el desafío de construir un equipo sólido capaz de sostener su rápido crecimiento. "Estamos inmersos en un proceso continuo de capacitación y desarrollo para mantenernos al ritmo de nuestro desarrollo", afirma. La compañía está decidida a reforzar su equipo, lo que implica no solo la contratación de nuevo talento, sino también la formación y el desarrollo continuo del personal actual.

Otro desafío crucial es la capacidad de gestionar la creciente demanda y expandir las operaciones internacionales. Reconoce que, aunque el mercado está en auge, cumplir con todas las solicitudes y los planes no siempre es sencillo. "No podemos abarcar todas las ideas o iniciativas que tenemos, pero estamos manejando de manera efectiva lo que podemos. A medida que crecemos, necesitamos adaptarnos para enfrentar la demanda creciente y explorar nuevas oportunidades de expansión", agrega el CEO.

El sector no está tan desarrollado en España como en Alemania o en Francia. Al ser la única firma aragonesa distribuidora de productos de ocio alternativo, se enfrentan al desafío de mantenerse al día con las tendencias globales y las innovaciones en el sector. Para ello, la respuesta se encuentra en ferias como la ‘Comic-con’ para ver las tendencias emergentes y establecer conexiones con fabricantes. "Esto nos ha permitido obtener distribuciones exclusivas y explorar nuevas oportunidades", subraya Magallón.

TCG Factory busca alcanzar una facturación de 100 millones de euros en los próximos cinco años. Además, la empresa revela el estar considerando la posibilidad de instaurar una nueva cadena de tiendas relacionadas con el sector, así como desarrollar más productos propios.