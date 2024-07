Pospuestas hasta el 27 de agosto las negociaciones sobre el ERTE en Proma

Muy alejadas siguen las posturas entre dirección y comité de empresa de Proma, proveedor de automoción, ubicado en Épila. De hecho, las negociaciones del ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) planteado en principio para 80 días, aunque luego se rebajaron a 50, han sido pospuestas para retomarlas el próximo 27 de agosto, dado que la planta está ya de vacaciones como buena parte de esta industria. Eso sí, el 30 de agosto acaba el plazo de negociación.

En la ultima reunión, hubo pocos avances, ya que la empresa no aceptó varias propuestas de la representación de los trabajadores. La relacionada con el cambio en el coeficiente de descuento de los días, que solicitaba el comité para hacer coincidir los mismos días descontados con los cobrados del desempleo, la empresa manifestó que no podía hacerlo al suponer un aumento de los costes, pero intentaría que fuese lo más parecido posible.

Asimismo Proma desestimó incluir en el ERTE cláusulas para garantizar el mantenimiento del empleo, así como posibles indemnizaciones, la empresa reiteró, según fuentes sindiales, que no va acordar ninguna propuesta indemnizatoria en el ERTE ni de devolución de los días de paro.

Eso sí, la empresa comunicó en la última reunión su disposición, en referencia a la prorroga del convenio, de mejorar la propuesta en torno a un incremento del 2,2% que es la estimación del IPC del año 2025, garantizando en todo caso el IPC real con tope 3,5%.

Y sobre los contratos temporales, la dirección de Proma manifestó que la idea es "mantenerlos en plantilla a la finalización de sus contratos". También anticipó que si la finalización de la negociación de este ERTE acaba sin acuerdo, este se aplicará sin complementos ni mejoras.

Desde el comité manifestaron su disconformidad con el planteamiento empresarial ya que "no garantiza el empleo a corto o medio plazo" y siguieron defendiendo una cláusula compensatoria (indemnizatoria) para este ERTE, que de no ser necesaria, no sería efectiva.