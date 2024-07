Multas de Hacienda de hasta 100.000 euros por vender viviendas por debajo de este precio

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en España supervisa todas las transacciones de dinero y algunas de las que más euros mueven son la compraventa de viviendas. Lo normal es que los propietarios quieran sacar el máximo de beneficio de una venta y, esto es lo normal, ya que tal y como explica el portal de vivienda Idealista: "los precios han subido en el conjunto del país y no solo en el mercado de compraventa, sino también en el de alquiler".

Pero, hay casos en los que no es así y los precios no son altos. Nos referimos a cuando un propietario quiere donar su vivienda a un familiar y se la vende a un precio simbólico para que no parezca una donación y, así, evitarse pagar el impuesto sobre donaciones. Pero, tal y como informa Hacienda, esto es un fraude que conlleva multas e, incluso, cárcel.

Y es que, para Hacienda, el precio de venta sí que importa y no puede estar muy por debajo de su valor del mercado. De lo contrario, puede investigar la operación en busca de delito, por el que propietario puede enfrentarse a sanciones muy elevadas (más de lo que tendría que pagar por el impuesto sobre donaciones).

Multas de Hacienda por vender una casa demasiado barata

En España, la compraventa de viviendas está vigilada por Hacienda y si alguna se considera sospecho de un delito de blanqueo de capitales o de fraude fiscal para evitar el impuesto sobre donaciones, se pone en el punto de mira.

El portal inmobiliario Idealista explica que las sanciones de la Agencia Tributaria varían en función de qué porcentaje del precio del inmueble sea menor al valor del mercado, esto quiere decir que:

Si el precio de venta es menor al 10% del precio real de la vivienda, se estaría cometiendo una infracción leve y las multas serán de entre los 1.000 y los 10.000 euros.

de la vivienda, se estaría cometiendo una infracción leve y Si el precio de venta es menor al 5% se trataría de una infracción grave y las multas son mayores oscilando entre los 20.000 y 100.000 euros e incluso penas de prisión de entre 6 meses y 2 años.

Para entender los porcentajes, el portal 'Noticias de Trabajo' explica un ejemplo. Imagina que un propietario tiene una vivienda con un valor de mercado de 150.000 euros y la vende por 7.500 o 15.000 euros, entonces, se pagarían multas de entre 1.000 y 10.000 euros. Sin embargo, si la vende por menos de 7.500 se aplicarían las infracciones graves.