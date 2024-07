Juan Luis Díez: "Cumplir una década es un hito para aerolíneas como la nuestra"

Parece que fue ayer y Air Horizont, la única aerolínea aragonesa, cumple diez años. ¿Qué hitos han marcado esta andadura?

El principal hito es haber llegado hasta aquí. Para las empresas nuevas en la industria de la aviación cumplir 10 años supone estar bien establecida y reconocida. Otras similares a la nuestra duran como mucho 2 o 3 años y desaparecen. Entonces, cumplir una década, no sin dificultades obviamente, es importante y sobre todo haber sobrevivido a la covid . De acuerdo a nuestro plan estratégico en 2020 íbamos a conseguir por fin beneficios y tuvimos fuertes pérdidas.

¿Se han recuperado ya?

En 2023 ya tuvimos beneficios pero hay que ir liquidando la deuda contraída en pandemia para poder seguir adelante. Fueron todo créditos particulares entre socios. Seguimos Manuel Salhi y yo y una sociedad de inversiones irlandesas que entró a finales de 2016.

¿Cómo ha crecido el empleo?

A día de hoy estaremos aproximadamente unos 200 trabajadores en total. Aunque lo que más se ve es la oficina que tenemos en Zaragoza, es solo una parte del negocio. Nuestra vocación desde el primer día fue ser una empresa europea, no española ni maltesa, ni irlandesa, con lo que la sede (dirección y administración están aquí), pero es en la base de Malta donde se llevan a cabo los procesos de ingeniería y de operaciones de vuelo. Tenemos una oficina también en Milán, de ventas, y otra base operativa más pequeña en Southend (para los aviones ‘Élite), al sur de Londres. Y en verano operamos también desde Bratislava y Oporto. Es el tercer verano ya.

¿Y las inversiones más importantes realizadas en esta década?

Cada año tenemos que invertir en mantenimiento de flota entre 700.000 y 1.100.000 euros por cada avión para que sigan operando. Y a consecuencia de la covid y que durante 2020 y 2021 el turismo prácticamente no existía y solo volaban los equipos de fútbol y de baloncesto para competiciones europeas, a través de un contacto británico, entramos en ese mundo de vuelos ‘de élite’. Y hubo que invertir en modificar dos aviones, del orden de 1,2 millones, para cambiar de 168 asientos –la configuración normal– a a 72 y adecuarlos por dentro y así nos introdujimos en el sector y somos proveedores de la Premier League inglesa, del Calcio italiano, de la selección francesa, la irlandesa y también llevamos a importantes bandas de música. Es un sector en el que después de cuatro años estamos bien posicionados. Cada uno de nuestros aviones están volando a lo mejor 4 o 6 vuelos al día en verano, y estos hacen un vuelo cada 3 días, no están tan en el aire de continuo.

¿Cuántos viajeros han volado con Air Horizont en una década?

Pues más de 2 millones ya y eso que nuestra flota es pequeñita. Empezamos con un avión, luego incorporamos otro, dos años después ya teníamos 3. Vamos a un avión por año y en 2020 íbamos a incorporar el sexto, pero tuvimos que renunciar para tras la pandemia volver a aumentar la flota y ahora tenemos seis. Y si las cosas van bien, es posible que en 2025 incorporemos otro.

Lo suyo son los Boeing más que los Airbus, ¿por qué?

Mi socio y yo somos pilotos. Entonces la filosofía de Boeing es que hace aviones para pilotos y la de Airbus es que hace aviones para ingenieros. Nos gusta volar el avión, no que el avión nos vuele a nosotros por hacer un poco de broma con este tema. Pero sí, los Boeing son más resistentes y duraderos y te los puedes llevar a cualquier sitio, y los Airbus digamos que son más delicados y requieren otro tipo de cuidados.

¿De qué le viene esta pasión por volar?

Con 12 o 13 años hacía maquetas de aviones y las pintaba. Desde pequeño no quería hacer otra cosa que estar cerca de los aviones. Entonces después de dejar el Ejército en 2006, justo antes de la crisis de 2008, pues trabajé en tres compañías diferentes que acabaron cerrando. Era entrar en una, aguantaba un año o menos y cerraba, me incorporaba a otra e igual por la crisis. En aquel momento no había forma de trabajar ni en España ni en Europa. Una veintena de compañías cerró como Spanair y la gente se empezó a buscar las castañas fuera. En 2010 intentamos sacar adelante nuestro propio plan de negocio y todos los inversores nos decían lo mismo, que menudo momento para invertir en aviación, y por la frustración me fui a trabajar a China. Y estuve 2 años y 2 meses allí.

¿Y fue después cuando retomó la puesta en marcha el negocio?

Fue al volver. Retomamos lo contactos con los inversores y con Manuel, mi socio, hicimos una actualización del plan de negocio y ya en enero de 2014 me desvinculé de China y en abril constituimos la sociedad aquí en Zaragoza aunque hasta que empezamos operar pasó un año prácticamente.

Y las ‘Escapadas desde Zaragoza’, ¿cómo se les ocurrieron?

Al ser una compañía charter, hay mucha estacionalidad y obviamente los aviones estaban infrautilizados y pensamos en dinamizar la oferta para los zaragozanos con destinos que se salieran de los más tradicionales y vuelos desde aquí. Y esta pasada temporada, que ya fue la tercera, llenamos todos. Y tenemos ya lanzada la cuarta temporada a Lisboa, Berlín, Granada y Munich, justo antes de Navidad. El año que viene vamos a sacar 10 escapadas, varias a Roma, aprovechando que se celebra el Año Jubilar.

¿Le vendría bien a Air Horizont que hubiera más líneas regulares desde Zaragoza?

Sí. Lo digo en cualquier foro que tengo ocasión. El problema no es Zaragoza. Se vende sola, pero si no vas a venderla, no se conoce. Hay que promocionar más Zaragoza o Aragón. Me harto de ir a sitios y hablo de Zaragoza y Ara