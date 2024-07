Diseño industrial en Aragón: Innovación empresarial con otros ojos

El diseño está ganando peso en el mundo empresarial como una herramienta que resulta útil no solo para aquellas compañías que sacan productos al mercado, obligadas a renovar continuamente todo aquello que llevan a los puntos de venta para que ganen más atractivo, sino para que mejoren sus servicios, tarea para la que resulta muy útil el empleo de nuevas tecnologías. En el Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) saben mucho de esto, no en vano llevan más de dos décadas desarrollando actividades para la difusión y posicionamiento del diseño como actividad estratégica en el contexto empresarial y como generadora de diferenciación e innovación.

En el marco de ese campo de acción, y con el apoyo de organizaciones empresariales de la Comunidad (las Cámaras de Comercio, CEOE y Cepyme), el CADI lidera el denominado Laboratorio de Diseño Industrial y Digitalización, creado para que pequeñas y medianas empresas aragonesas impulsen su transformación digital y repiensen sus productos o servicios mediante un proyecto experimental de diseño.

«El laboratorio se inició en 2023 como un experimento después de ver que muchas empresas estaban trabajando en transformación digital pero no en diseño», apunta Elena Bernia, profesional del CADI, al hablar de una iniciativa para la que fueron elegidos ocho proyectos el año pasado y para cuya segunda edición, la de 2024, se han seleccionado ocho más. La experiencia obtenida en 2023 está ayudando a mejorar el programa, que es gratuito para las pymes participantes, que de este modo ponen en marcha proyectos que de otro modo quizás ni se plantearían.

En el laboratorio, reseña Bernia, se trabaja tanto en el diseño de producto –«que está bastante asentado en Aragón, con el impulso del CADI durante casi 30 años», subraya– como en el diseño de servicio. Este último, indica, «es una disciplina más novedosa, a nivel mundial solo lleva quince años, y nuestro empeño es traerla a las pymes». E incide: «El diseño de servicios se aplica a todas las organizaciones, a empresas de todo tipo, es una disciplina más holística».

Los asesores

Para la puesta en marcha de los proyectos, las empresas participantes trabajan con equipos de diseño locales. El CADI cuenta con un catálogo de colaboradores externos de los que echa mano, profesionales con larga trayectoria cuyo concurso en el laboratorio resulta fundamental. En la edición de 2023 participaron en concreto, Thinkers Co, Línea Diseño industrial y gráfico, Fractal Strategy y Activa Diseño industrial y gráfico.

«El Laboratorio de Diseño Industrial es un buen programa y nos da ciertas libertades que no tendríamos en otras circunstancias», afirma Mariano Bazco, experto de Línea Diseño, que asesoró en la edición de 2023 a Podoactiva. «La iniciativa nos permite indagar en campos nuevos, experimentar con tecnologías en productos para hacer cosas que hoy pueden ser extraordinarias, pero que quizás mañana son vistas como lo más normal», añade.

Juan Gasca, de Thinkers Co, coincide con Bazco en valorar este programa del CADI. En su caso, trabajó con dos empresas muy distintas, MyTruff, productora de trufa negra que quería explorar nuevas fórmulas para vender su producto, y Eboca, firma oscense especializada en máquinas de ‘vending’, que desarrolló un proyecto de diseño de experiencia de cliente digital. El trabajo realizado por Thinkers Co en ambos casos se centró en el diseño de servicios, no en vano se trata de una de sus especialidades.

Las pymes que participaron en la edición del año pasado fueron Mytruff, de Cella (Teruel); Eboca; Smart Moss, que se dedica al cultivo y encapsulación de un musgo específico en un depósito tecnológico llamado ‘Moss box’; Bitbrain, firma experta en neurotecnología; Tatoma Ingeniería y Montajes, de Monzón;el Instituto de Investigación en Ortopedia Avanzada (Podoactiva); Izquierdo Informática, y Lattidos, una tienda especializada en mantecados de avellana con sede en Mediana de Aragón (Zaragoza).

Ocho proyectos más en 2024

La experiencia de la primera edición del programa Laboratorio de Diseño Industrial y Digitalización servirá a los profesionales del CADI para transmitir «más claramente lo que queremos hacer» en la segunda, según explica Elena Bernia. Por ello se ha seleccionado a las ocho empresas que participarán, todas ellas de muy diversos sectores de actividad.

Grupo Técnico Rivi, que desarrolla, fabrica y comercializa instalaciones de sistemas de lubricación industrial, trabajará en el diseño de un dispositivo de control automático para atenuación acústica en curvas ferroviarias. Coloriuris, por su parte, lo hará en un dispositivo para ciberseguridad en bicicletas. Jamones Eutiquio, firma con sede en Cuarte de Huerva, actuará en el diseño de un dispositivo asociado al jamón que sea soporte de diferentes funciones digitales para mejorar la experiencia de usuario.

Ringo Vávulas, fabricante de válvulas industriales con planta en el polígono Empresarium de Zaragoza, trabajará en un servicio de entrenamiento virtual para procesos de instalación y mantenimiento. Diagnóstica Longwood diseñará una aplicación para mejorar la experiencia de cliente y proveedor en el uso de un almacén logístico.

Nascal Proyectos Industriales, que trabaja en el polígono Malpica, impulsará el diseño de una plataforma para el mantenimiento de sistemas de aspiración y filtrado. Mónica Espeleta se centrará en el diseño de servicio para producto de rehabilitación del pie ‘Blackboard’, y finalmente Led5V, fabricante de luminarias, trabajará en el diseño de nuevos servicios mediante una plataforma IoT.