Aragón seguirá creciendo y el desempleo caerá por debajo del 8%

"La economía aragonesa continúa con su buen comportamiento". Con esta rotundidad define el estudio 'Perspectivas de la Economía Aragonesa', elaborado por el catedrático de la Universidad de Zaragoza Marcos Sanso, la evolución actual de la actividad económica en Aragón. El ajuste de la política monetaria, marcado por la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, no ha sido demasiado lesiva en la Comunidad y, por tanto, se prevé que este año el Producto Interior Bruto (PIB) aragonés se incremente un 2,5% y la tasa de desempleo baje del 8,3% actual al 7,74%.

Sanso ha destacado este viernes, en la presentación del estudio a los medios de comunicación, que Aragón cuenta con fortalezas que le permiten mantener su actividad a buen ritmo y expectativas de futuro optimistas. En concreto ha señalado la existencia de proyectos empresariales en diferentes ámbitos (el agroalimentario, el logístico, el de las energías renovables y el tecnológico), así como el "excelente" comportamiento del sector exterior y la incorporación de nuevos trabajadores de fuera, entre ellos extranjeros que en muchos casos abrazan la doble nacionalidad.

Desde el punto de vista de la economía aragonesa, y por tanto de la economía española, ha indicado el catedrático de Análisis Económico, el hecho de que el ajuste provocado por la subida de tipos no haya sido tan fuerte tiene que ver con unas tasas de inflación no han bajado en nuestro país al ritmo que lo ha hecho en otros puntos de Europa (el IPC en España se mantiene por encima del 3%, en el 3,4%, casi un punto por encima de la media europea).

El informe presentado por Marcos Sanso, promovido por la iniciativa Aries (Aragón Impulso de Empresas), fruto de la colaboración de las Cámaras de Comercio de Aragón con el Ejecutivo autonómico, realiza una completa radiografía del momento y expone perspectivas de la economía de la Comunidad para este año y el siguiente. Así, se prevé que en 2024 Aragón y España crezcan a la par (un 2,5%), si bien para el próximo año, 2025, se estima que la economía aragonesa irá mejor que la media, con un incremento del PIB del 2,4%, frente al 2,2% del conjunto de España. En materia de paro el estudio prevé para este años descensos, hasta el 7,74% en Aragón y al 12% en España, pero repuntes en 2025 (al 8% y al 12,4% respectivamente).

A modo de conclusión, el estudio indica que "el éxito incompleto de la lucha contra la inflación no ha supuesto, ni para la economía aragonesa ni para la española, tener que pasar una situación recesiva como ha ocurrido o está ocurriendo en otras economías". También reseña que "uno de los motivos para los buenos resultados de la tasa de crecimiento del PIB ha sido que no sólo el nivel de exportaciones sino también la proporción de exportaciones sobre el PIB están logrando niveles máximos o cercanos a máximos en Aragón". La inmigración, apunta también, "tiene un efecto positivo sobre el mercado de trabajo que sorprende, no sólo por la continuación en el descenso de la tasa de paro, sino también por el incremento del empleo, que a veces no se corresponde con el incremento del PIB (desde 2019 caen las horas de trabajo promedio con lo que, aunque las horas totales no crezcan o incluso caigan, crece el empleo)".