David Navarro: "Nuestro compromiso es no abandonar oficinas del medio rural"

David Navarro (Tudela, 1979) es licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el mundo de las finanzas y en el medio rural. Tras dirigir varias oficinas, fue director de zona de Caja Navarra, posteriormente integrada en CaixaBank. Dirige la zona Territorial Ebro de Agrobank, que integra a Aragón, Navarra y La Rioja, desde 2017.

¿Cuál es el perfil del cliente de Agrobank?

Es un perfil muy diverso porque damos cobertura a todos los eslabones del sector, pero si tuviera que hacer la foto del cliente que se acerca a una oficina de Agrobank, sería la de un profesional del sector agrario o ganadero más grande o más pequeño, que tiene necesidades más imperiosas que aquel que se dedica a esto como segunda actividad. Es el profesional el que afronta inversiones más cuantiosas o se enfrenta a trámites burocráticos, como pueden ser los de la PAC, el que hace un agroseguro porque no se puede permitir perder todo por una pedregada…

La percepción de los usuarios es que la banca está desapareciendo del medio rural ¿Es una visión errónea?

En el caso de Caixabank la apuesta por el medio rural es firme. Somos la red más extensa a nivel nacional. Contamos con 4.000 oficinas y damos servicio al 92% de la población. Además, tenemos un compromiso muy claro, que es no solo el de no abandonar ninguna oficina en el entorno rural, sino también el de ser partícipes de las actividades económicas y sociales que tienen lugar en ese medio rural. En Aragón contamos con 19 oficinas Agrobank en otras tantas localidades. Desarrollamos programas de acción social como puede ser el denominado 'Tierra de Oportunidades', en el que tratamos de fomentar cualquier tipo de emprendimiento en el medio rural a través no solo de aportaciones económicas sino de otras iniciativas como sesiones de formación o acompañamiento. Creemos que es nuestro granito de arena para contribuir a fijar población.

¿En qué sentido es Aragón una tierra de oportunidades para Agrobank?

Desde el punto de vista agrario es muy relevante. Hablamos del segundo sector en peso económico en la Comunidad, con un gran peso en términos de empleo. Estamos hablando de un sector muy diverso, que es parte de esa riqueza. Tiene asentadas las bases para afrontar los nuevos retos. Quiero destacar el tema de los regadíos. Aragón lo ha hecho muy bien en esta materia. Contamos con 400.000 hectáreas de regadío y hay un elevado porcentaje de regadíos modernizados. Desde el punto de vista del sector la importancia es total.

¿Cómo responde Agrobank a las necesidades del sector agroalimentario?

Desde hace una década, con la línea específica de Agrobank. Sobre todo porque es un sector que por su diversidad y especificidad hay que entenderlo y atenderlo de un forma distinta. Agrobank se fundamenta en cuatro pilares: en primer lugar ser competitivos teniendo la mejor oferta de productos y servicios específicos para el sector, y que sea cercana, para detectar y satisfacer sus necesidades; en segundo lugar, especialización: aspiramos a hablar el mismo idioma que habla el sector. Por ello, en nuestras oficinas Agrobank, los directores tienen formación no solo en el sector agroalimentario e intentamos que además sea específica también en los cultivos o ganados que hay en sus zonas. El tercer pilar es el desarrollo de acciones de impulso del sector. Aspiramos a ser un agente más del sector fomentando acciones que pueden beneficiarlo como la Cátedra Agrobank, convenios, presencia en ferias del sector para acompañar a nuestros clientes, jornadas técnicas tanto a nivel nacional como territorial para conocer qué temas preocupan al sector y que conozcan diferentes prácticas… Desde hace un par de años, hemos lanzado una cuarta pata, que es la de innovación y sostenibilidad. Tenemos dos programas: el denominado AgrobankTech, que consiste en la aceleración de 'startups' que dan soluciones a los diversos problemas del sector, y el Agrobank Hub, que es una plataforma de encuentro en la que el usuario, independientemente de que sea cliente o no, tiene acceso a información sobre el sector, como puede ser meteorológica, de cotizaciones, noticias, jornadas… También estamos tratando de dar solución al que para mí es uno de los retos principales del sector, que es la incorporación de agricultores jóvenes. Para ello, hemos creado un programa en colaboración con el Basque Culinary Center, denominado Impulso Agro, donde tratamos de buscar jóvenes talentos para ponerlos como ejemplo para otras personas que buscan incorporarse y que puedan generar una comunidad y colaboraciones. El tema de incorporación es fundamental. Hemos de ser conscientes de la necesidad de ese relevo y de las barreras que tenemos que ayudar a superar.

"Hay que producir más alimentos en menos tierras y para ello la digitalización es esencial, pero tenemos que ayudar al sector a aterrizar en esto teniendo criterios claros sobre lo que es y cómo aprovecharla al máximo"

¿El sector es todavía reacio a la innovación?

El sector agroalimentario está más avanzado de lo que se ha trasladado a la sociedad. No cabe duda de que la innovación es necesaria. De los años cincuenta a hoy, la superficie de cultivo es un 50% menos. Hay que producir más alimentos en menos tierras y para ello la digitalización es esencial, pero tenemos que ayudar al sector a aterrizar en esto teniendo criterios claros sobre lo que es la digitalización y cómo aprovecharla al máximo. El relevo generacional va a ayudar. Como sector, creo que hay muchos temas importantes como el ‘foodtech’ o la inteligencia artificial. Y en Aragón tenemos las bases para que esa digitalización vaya a buen ritmo.

¿Qué barreras son esas?

Las principales barreras son las elevadas inversiones que hay que afrontar y, por otro lado, el acceso a la tierra. Esto es un asunto muy complicado. Donde nosotros más podemos facilitar las cosas en lo operativo es en el acompañamiento en la financiación. Queremos ayudar, sobre todo, a estructurar las financiaciones. También les acompañamos en el tema de subvenciones, en líneas de financiación más blandas para los jóvenes que se incorporan al sector…

¿Cómo está funcionando el préstamo Agroinversión?

Es nuestro producto estrella, sobre todo por su flexibilidad. Es un producto ad-hoc que nos permite ir a plazos más dilatados que una financiación convencional, que permite a los agricultores establecer en qué momento les viene bien hacer el pago de esas cuotas o tener carencias más amplias en función de cuándo cobran los agricultores. Para Aragón había destinados 107 millones de euros, pero el volumen no es un problema. Si siguen entrando proyectos que nos encajen, contarán con nuestro apoyo.