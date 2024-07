Abre una papelería en el centro de Zaragoza con un guiño a la emblemática SB

Isabel y Marta García son hermanas y compañeras de trabajo. Empezaron cuando eran veiteañeras en la emblemática papelería SB del centro de Zaragoza, que cerró el pasado 15 de abril tras casi cuatro décadas de historia. Por ella pasaron varias generaciones de zaragozanos en busca de material escolar y regalos o para perderse en sus pasillos. Cuando les comunicaron que el negocio iba a bajar la persiana para siempre, tras la jubilación de la propietaria y la venta del edificio del paseo de la Independencia en el que se encontraba, empezaron a darle vueltas a algo que les rondaba desde siempre, según confiesan ahora. En agosto esperan abrir su propia papelería en una calle cercana a aquella en la que pasaron tantos años de su vida y de la que tan buenos recuerdos guardan.

“Era un poco un sueño de siempre”, asegura Isabel. “Sí, de siempre. Hablábamos y decíamos, ‘cuando cierre SB nos montaremos nosotras nuestra tienda’”, añade Marta. Pese a ello, reconocen que “son de esas cosas que se dicen, pero tampoco pensábamos que se harían realidad”. Sin embargo, llegó el final de la papelería y este sector era el que mejor conocían. Han pasado la mayor parte de su vida entre cuadernos, bolígrafos y carpetas. “Yo estudiaba en la Escuela de Artes y empecé a trabajar allí mientras encontraba otra cosa y ahí me quedé. Estuve 34 años”, cuenta, con una sonrisa, Isabel, que ahora tiene 55 años. Marta, de 49, comenzó cuanto tenía 25 años, así que estaba a punto de cumplir sus bodas de plata en SB cuando las despidieron.

Cerca de la papelería en la que trabajaron tantos años

“Pensamos, ‘qué hacemos ahora, esto es lo que conocemos, vamos a por ello’”, cuenta Isabel. Y así empezó casi una carrera contrarreloj para que no pasara mucho tiempo desde el cierre, aunque algunos trámites han llevado más del que les hubiera gustado. “Teníamos claro que tenía que ser pronto porque si no alguien montaría por aquí algo parecido”, señala Marta. Querían que fuera cerca de SB, pero repetir ubicación era imposible por los precios tan elevados de los alquileres en el paseo de la Independencia, que han quedado solo al alcance de grandes grupos como Inditex, que prepara una macrotienda de Zara y reforma otra de Bershka, o Nike.

Papelería SoBresaliente. Marta e Isabel García, en la puerta del local de su nuevo negocio en la calle Canfranc de Zaragoza. José Miguel Marco

“Buscábamos por las calles secundarias y los locales eran también prohibitivos”, relatan, hasta que vieron en un anuncio en internet el que acabaron alquilando, de una antigua floristería en la calle Canfranc, una bocacalle de Independencia que queda casi a la altura de SB.

No han podido repetir el sitio pero sí hacer un guiño a su pasado con el nombre que han elegido. Su papelería se llama SoBresaliente, que incluye las dos letras de la anterior, pero la nota de nostalgia no se debe solo a eso. “SB eran los apellidos de la anterior dueña, pero nosotras cuando empezados en SB había mucha gente que nos llamaba por teléfono y nos decía ‘¿es la papelería sobresaliente?’ y nos hacía mucha gracia”, cuentan sobre la anécdota que guardaban también por si algún día tenían su propio negocio. “Cuando se lo dijimos a nuestra jefa le hizo mucha ilusión”, asegura Isabel.

Desde su nueva ubicación podrán recibir a las clientas que les preguntaron en los últimos días de SB dónde iban a ir ahora a comprar. “La gente se alegraba mucho”, afirman, cuando les decían que pensaban montar algo ellas. No tienen fecha definitiva todavía para la apertura, pero su reto es abrir en agosto para aprovechar la campaña de la vuelta al cole, esencial en su sector. No quedan muchas papelerías por el centro. Son conscientes del cambio de hábitos de consumo y la competencia de otros formatos. “La gente joven compra por internet, pero cuando forman una familia y tienen hijos vuelven a las tiendas y a la gente mayor le gusta venir a comprar los regalos a los nietos”, ponen como ejemplos de su clientela anterior.

La nueva papelería SoBresaliente conservará otra semejanza con su anterior trabajo. “A la gente le gusta tocar y probar y aquí también se podrá hacer. Eso era un punto a favor de SB”, aseguran. El local de unos 90 metros cuadrados invita a recorrerlo con unas elegantes e inspiradoras columnas blancas que han conservado de la decoración anterior de la floristería y que van delimitando varios espacios que estos días se llenan de productos convirtiéndolo en un paraíso para los amantes de la papelería.

Marta no niega que han sentido “un poco de miedo” en todo el camino que les ha llevado de ser empleadas a convertirse en sus propias jefas “porque te acomodas mucho cuando llevas tantos años”. Están convencidas de que es el trabajo que quieren. Les gusta mucho el trato con la gente. Isabel tiene claro que han dado el paso “porque lo hacemos las dos juntas. Con otra persona no habría emprendido esta aventura”. Aunque a veces los negocios en familia no terminan bien, no tienen miedo en ese sentido. “Llevamos toda la vida trabajando juntas, estamos acostumbradas”, dice Marta. “Hacemos buen equipo y tenemos la misma ilusión y eso es importante”, sentencia Isabel, deseosa ya de poder levantar la persiana y conseguir un sobresaliente, en su caso, como emprendedoras.