Ouigo devolverá la mitad del billete por retrasos de más de 30 minutos tras el recorte de Renfe

Ouigo ha actualizado su política de compensaciones por retrasos, incluyendo ahora una devolución del 50% del precio del billete si hay un retraso de más de 60 minutos, unas semanas después de que Renfe decidiese eliminar cualquier tipo de devolución por retrasos superiores a los 15 minutos, tras más de 30 años aplicando este criterio.

No obstante, el operador francés no devolverá el dinero en efectivo, sino que dará un bono no reembolsable para viajar con la compañía, según explica Ouigo, que defiende que ya ofrecía a los clientes afectados por incidencias esta política con retrasos de más de 30 minutos, pero es ahora cuando lo ha incorporado oficialmente a sus condiciones generales de venta.

De esta forma, Ouigo se convierte en el único operador en compensar los retrasos de entre 30 y 60 minutos, aunque solo en recorrido español, puesto que Renfe sigue devolviendo un 25% en sus trayectos por recorrido francés con demoras entre 30 y 60 minutos.

La compañía también destaca ser la única operadora que notifica mediante un correo electrónico la compensación a la que el cliente tiene derecho, sin necesidad de que el usuario lo solicite a la compañía.

Ouigo compensa tanto los retrasos como las cancelaciones por encima de lo que exige la ley, sea cual sea la causa del retraso, sean causas de fuerza mayor o causas ajenas a la compañía, lo cual defiende que tampoco es un estándar general del mercado.

Por su parte, los usuarios que lleguen con más de 60 minutos de retraso a su destino obtendrán un reembolso del 50% del importe total de su trayecto, mientras que para aquellos que lleguen con más de 90 minutos será del 100%.

Ouigo también pone en valor ser la compañía de alta velocidad con menos trenes con retraso: solo el 4,89% de las circulaciones llega con más de 15 minutos de retraso, por debajo del 6,30% de media del sector en España, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque también es la compañía con menos servicios del país, por detrás de Renfe e Iryo.

Estas dos últimas compañías devuelven el 50% del billete por retrasos de más de 60 minutos y el 100% si es de más de 90 minutos. Renfe también ofrece un 200% si la devolución es en puntos de su programa de fidelización o un 150% si es un vale de compra para otro tren.