Oumar Ba: "En Zaragoza todo es diferente pero nos ayudan mucho"

Afortunados se sienten Oumar Ba, senegalés de 22 años; y los hermanos Soumaila Diakite y Souleimane Diakite, ambos de Malí, de 32 y 36 años, de haber sido elegidos por la empresa Arajob, agencia de Recursos Humanos, para completar su formación de encofradores y buscarles un contrato de trabajo que les permita la integración laboral en Aragón y poder cubrir unas vacantes para las que apenas se encuentran perfiles nacionales.

En este caso, trabajarán para Proyectos y Desarrollos Mercurio, pero antes están recibiendo un curso de prevención de riesgos en la Fundación Laboral de la Construcción y también una formación complementaria a la recibida en su país. «Habían hecho algunos trabajos allí y los hemos seleccionado a través de un contacto del padre de Oumar, que lleva cinco años en la Comunidad y tiene un taller mecánico, Magic Car Center. y del hermano de los Diakite, residente también en Zaragoza", explica José Luis Tolosana, gerente de Arajob.

"Todo el papeleo lo hemos gestionado desde aquí con las embajadas de España en Senegal y Malí. Llevamos meses de trabajo», asegura el responsable de Arajob, al enteder que esta es la única manera de solucionar la falta de mano de obra para los oficios tradicionales. «Parece mentira pero el SEPE no tiene recogida la figura del encofrador como puesto de difícil cobertura cuando las empresas se las ven y desean para encontrarlos», indica.

Tolosana recuerda que llevan desde finales del 2023 haciendo gestiones para poder traerles, que ha sido una carrera de obstáculos y demanda a la Administración más agilidad para permitir este «flujo migratorio legal, con toda seguridad, para las propias personas migrantes y las empresas que les contratan» frente a la llegada masiva de inmigrantes en pateras en las que muchos pierden la vida.

De esta forma, desde el primer día, asegura Tolosana, están dados de alta en la Seguridad Social para que «puedan regularizar su situación a través del trabajo».

Oumar Ba reconoce que antes de esta oportunidad sí había tenido ocasión de venir por mar a España. «Me lo dijeron, pero me dio miedo», confiesa este senegalés natural de Thiès, a hora y media de Dakar. Allí estudió y le salían trabajos ocasionales. «En Zaragoza me siento muy bien, la gente es muy amable», dice. Su trabajo, explica Nerea Forneri, administrativa de obra en Proyectos y Desarrollos Mercurio, está en las obras de ampliación de una hípica entre Utebo y Garrapinillos. «Me ayudan mucho porque todo es diferente», comenta Ba, que está reaprendiéndo desde los horarios de comer a las formas de trabajar y también de lidiar con el calor. «Aquí hace más», afirma.

Arajob no ha querido dejar nada al azar, eligiendo bien a las personas incluidas en este contingente. «Va a salir bien. Son inmigrantes que tienen un nexo de unión con España, un familiar que lleva tiempo aquí y les hace bastante más fácil adaptarse», señala.

Oumar Ba y Soumaila Diakite cogen práctica en algunos trabajos en las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción en Zaragoza, junto a otros compañeros. E. S.

Es el caso también de los Diakite que vivían hasta hace un mes en Bamako (capital de Mali) a los que ha acogido el hermano que tienen en Zaragoza trabajando en una industria cárnica en Zuera. «Ha costado que les diesen el visado. En Malí, la Administración funciona peor que en Senegal, un país que tiene más acuerdos con España», detalla Tolosana, que quiere ayudar así en lo que es «un clamor por parte de las empresas: nos piden encofradores, soldadores y electromecánicos y si esto sale bien, nos plantearemos traer a más».

De momento son a estos tres inmigrantes a los primeros que han conseguido contrato como encofradores y esperan incorporar a dos más procedentes de Ghana y Mali.

«Somos muy afortunados. En Malí te pagan muy poco, una séptima parte del salario en España», manifiesta Souleimane Diakite en francés porque de español sabe todavía muy poco. Y agradece el «orden y seguridad» que se respira al proceder de un país con violencia en sus calles. “De momento, están cobrando por formarse porque venían con una base pero aquí se trabaja de otra manera», concluye Tolosana, convencido de que la iniciativa es buena para ambas partes.