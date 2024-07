Javier Cendoya, director general de la editorial aragonesa Edelvives: "Queremos ser una empresa irrepetible"

Javier Cendoya, director general del grupo editorial aragonés Edelvives, ha explicado este jueves en un foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) las razones que han hecho de la compañía, con 135 años de trayectoria, una firma de éxito que genera buenas vibraciones ahí donde está presente. "Queremos ser una empresa imprescindible en todos los ámbitos en los que podamos influir, ser una empresa interesante, irrepetible", ha apuntado al dar cuenta de la visión de la firma propiedad de los Hermanos Maristas.

En el marco del ciclo 'Empresas aragonesas con solera' de ADEA, Cendoya ha reseñado las cinco claves que, desde su punto de vista, explican la positiva evolución de Edelvives en la actualidad, marcada por una amplitud de miras que le ha permitido irrumpir con fuerza en el mundo digital y a la vez mantener su actividad tradicional como la única firma editorial con una imprenta en España.

Una de las claves señaladas por el ponente ha sido la del propósito, en su caso "educar personas que sean capaces de transformar el mundo", trabajando con rigor y disciplina. La segunda, la de una visión que pasa por planear muy bien su estrategia con el objetivo de ser únicos. La tercera, ser fieles a una historia que aunque ha incluido momentos de éxitos y de fracasos defiende bien dos valores fundamentales: la marca y la reputación, esa que se juegan todos los días.

La cuarta clave destacada por Cendoya es la que él ha denominado "con-celebrar", una forma de funcionar que ha hecho a Edelvives desde hace unos años "celebrarlo todo" y compartirlo. Finalmente, el quinto elemento diferenciador del grupo editorial apuntado por su director general es el factor humano. "Lo que da valor de verdad a Edelvives son las personas", ha incidido el directivo, que al ser preguntado por su forma de ejercer el liderazgo ha dicho que aunque puede ser "el peor bajista de la historia" (referencia a su etapa como músico en el grupo 'Livingstone, supongo', durante la Movida madrileña), revindica, parafraseando a Luis Eduardo Aute, "el espejismo de intentar ser uno mismo".

Entrevistado en el foro por Fernando Rodrigo, presidente de ADEA, Javier Cendoya ha contado cómo los Hermanos Maristas cedieron en su día la gestión del día a día del negocio a profesionales como él y ha dado cuenta de la apuesta internacional de Edelvives manifestada expresamente en Argentina y México y, en menor medida, Japón. "Es bonito trabajar en mercados tan diferentes", ha dicho antes de señalar que no les obsesiona estar en muchos países y que en su caso lo importante es crecer en España, especialmente en Zaragoza, y luego hacerlo fuera.

El director general de Edelvives ha sido duro con la clase política, en particular la de Madrid, por la dirección de unas directrices en materia educativa que cambian cada cuatro años y en las que los que llegan modifican todo lo hecho por sus antecesores, en particular si no se trata de su partido político. Asimismo, ha defendido la más reciente apuesta de las instituciones por la Formación Profesional Dual y ha dado cuenta de las apuestas de la compañía por la inteligencia artificial (IA), área en la que -ha subrayado- hay que dar el poder a los docentes.

Javier Cendoya se ha mostrado muy optimista, finalmente, con la positiva evolución de la economía aragonesa y su atractivo para la instalación de nuevas empresas. "Oigo hablar de Aragón más que nunca y hay que aprovecharlo", ha proclamado.