Cómo reclamar el dinero si era cliente de los centros de estética Único tras su cierre

Esta semana los clientes de Zaragoza de los centros de depilación y medicina estética Único se han encontrado con un cartel de "cerrado temporalmente" en la puerta. En algunos casos habían pagado por adelantado tratamientos que todavía no les habían prestado. La enseña ha clausurado en toda España unos 60 puntos, casi a la vez que presentaba la solicitud de concurso de acreedores. Desde las asociaciones de consumidores recuerdan los pasos a seguir para reclamar en estas situaciones, que se han repetido dentro de este sector en los últimos años.

En Zaragoza, la cadena tenía dos centros, uno en el centro comercial Grancasa y otro en el de Puerto Venecia. Ambos permanecen cerrados. De ahí que desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) se indique como primer consejo que todos los clientes "reclamen a Centros Único el cumplimiento de sus obligaciones o la cancelación del contrato y la devolución del dinero".

"Este tipo de franquicias son un peligro", reconoce José Antonio Oliván, presidente de Ucaragón, que recuerda otros cierres que se han producido en el sector de la medicina estética. El más reciente fue el de otra cadena con una actividad similar, los centros Ideal, que cesó repentinamente en diciembre de 2023 o iDental, que dejó a miles de clientes con tratamientos dentales a medias y arrastrando el pago de préstamos. "Son las cadenas que nos enteramos, pero hay muchas locales", añade, en referencia a otras que no operan a nivel nacional como las citadas sino solo en alguna ciudad o provincia y su clausura pasa más desapercibida.

"La mala noticia es que han cerrado, porque se puede presentar concurso de acreedores sin cerrar", lamenta Oliván. De momento, fuentes de la empresa han explicado que se ha presentado la petición ante un juzgado de Madrid, donde tiene su sede, ante la situación de insolvencia de la firma, que busca comprador.

Requisitos y cómo reclamar a Centros Único

1. Si se pagaron las sesiones en efectivo. En estos casos puede resultar más complicado recuperar el dinero. Oliván recuerda que si la empresa se declara en concurso de acreedores el cliente que haya pagado con su dinero y tenga un bono sin gastar o un tratamiento pagado por adelantado "es un acreedor más, ni siquiera es privilegiado, como son los salarios de los trabajadores, Hacienda y la Seguridad Social", por lo que resultará más difícil recuperar el dinero.

2. Si se solicitó un crédito para abonar el tratamiento. Los clientes que paguen a plazos el tratamiento pueden dejar de abonar las cuotas, aunque se declare en concurso la firma, pero "no a la brava", advierte Oliván. Tienen derecho a no seguir abonándonolo, pero habrá que cumplir una serie de pasos. Se deberá presentar reclamación ante la empresa de estética y ante la entidad financiera a la que se estén abonando el dinero periódicamente.

Además, tendrán que cumplirse un par de requisitos que recoge la Ley de Contratos de Créditos al Consumo que permite al usuario "paralizar" el pago del crédito y solicitar "la devolución de lo pagado hasta este momento". Para ello, el tratamiento no tiene que haber finalizado o si ya terminó, que "no sea conforme a lo pactado en el contrato, y que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho", detallan desde Ucaragón.

Las reclamaciones al estar los centros cerrados, pueden dirigirse al domicilio social de la entidad en Madrid, bien mediante burofax o por carta certificada con acuse de recibo, o al email dpo@centrosunico.com, que es el que figura en su página web. Centros Único es el nombre comercial de la mercantil La Gavia Asesores S.L., con domicilio social en C/ Altamirano 33, Bajo, 28008-Madrid.

Asimismo, la asociación recomienda a las personas afectadas solicitar a Centros Único en el caso de no tenerlo, el contrato, pagos realizados, historia clínica, para poder acreditar la parte del tratamiento no realizada.

Para solicitar el acceso a los datos personales, se puede utilizar el formulario facilitado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Si la cadena no facilita esta información, puede presentar una reclamación ante la AEPD.