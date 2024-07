Clienta de Zaragoza de los centros de estética Único: "Tenía cita en Grancasa y estaba cerrado. Me deben 400 euros"

El cierre de los centros de depilación y medicia estética Único ha cogido por sorpresa a los clientes que tenían pendientes tratamientos. La cadena se encuentra en situación de insolvencia y ha presentado la solicitud de concurso de acreedores en un juzgado de Madrid. Junto a ella, ha bajado la persiana de alrededor de 60 locales propios que tenía repartidos por toda España. Entre los afectados hay también usuarios zaragozanos.

María no puede creer todavía que la clínica de la enseña en un centro comercial de Zaragoza esté cerrada. "¡Si vine la semana pasada!", comenta, con sorpresa. "Tenía cita en Grancasa y estaba cerrado", añade sobre la situación del centro siete días después. "Me deben 400 euros", añade, de un tratamiento de estética pendiente. Junto al escueto papel no hay ninguna referencia a qué puede hacer. La cadena tiene otra clínica en el 'resort' comercial Puerto Venecia, con la que tampoco ha podido contactar.

"He preguntado en el centro comercial pero no me han sabido decir nada", añade. De la sensación de asombro, poco después ha pasado a pensar: "A que me han timado...". Y a su cabeza han venido otros negocios que desaparecieron de la noche a la mañana, como alguna cadena de clínicas dentales. Hasta ahora no había tenido ningún problema con el centro, al que fue por primera vez el año pasado para un tratamiento de botox. "El trato con la doctora era muy bueno", afirma, aunque no se quedó del todo satisfecha y tenía pendientes ahora unas revisiones y sesiones con ácido hialurónico.

De momento, piensa reclamar en Consumo para recuperar el dinero o poder continuar el tratamiento. Desde la asociación de consumidores Facua han asegurado que los clientes tienen derecho al reembolso del dinero de los tratamientos pendientes o a pedir la cancelación del préstamo si lo necesitaron.

A la venta dentro del concurso de acreedores

Sin embargo, la situación se puede complicar porque la compañía ha presentado en un juzgado de Madrid la solicitud de concurso de acreedores, que "todavía no ha sido declarado", ha señalado Diego Gutiérrez, desde el despacho RSGM contratado por la cadena Único. De momento, se estaría "a la espera de que se dicte auto de apertura del concurso". Dentro del mismo asegura que "se va a intentar una venta de la unidad productiva con la intención de que los clientes sufran lo menos posible". Una vez que sea admitido a trámite será el administrador concursal que nombre el juez quien tenga que decidir sobre el futuro de la enseña. Desde el despacho de abogados se asegura que "hay interesados" en comprar, aunque no pueden desvelar nombres.

Mientras se pone en marcha el proceso concursal, la compañía ha cerrado todos sus centros propios en España, alrededor de 60. Gutiérrez explica que los que queden abiertos serán franquiciados. Estos últimos "no están afectados porque son otras sociedades propiedad de terceros", aclara.

Si se produce la venta de la cadena, una posibilidad sería "que venga un tercero y preste los tratamientos pendientes", plantea como hipótesis. "Se va a intentar hacer el menor daño posible", afirma el abogado. Si no fructifica la venta, las deudas se sumarán a las que tenga la enseña con otros acreedores dentro del concurso. "Es un momento difícil de gestionar", reconoce.