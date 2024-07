Rural Metal 20, el 'influencer' de Teruel que lleva la soldadura al mundo digital

Mario Sierra, ‘influencer’ turolense de 21 años, ya inspira a más de un millón de personas en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok. Bajo el nombre de ‘Rural Metal 20’, ha logrado un hito sin precedentes: crear una comunidad interesada en el arte de la carpintería metálica y la soldadura, demostrando que este oficio tradicional también tiene un lugar en la era digital.

Desde Castralvo, pedanía de la capital turolense, con apenas 350 habitantes, Mario amplía horizontes con la misión de motivar a los jóvenes a seguir sus sueños y demostrar que es posible desarrollar un proyecto de vida en el mundo rural. A través de las redes sociales, comparte técnicas de soldadura, consejos prácticos y proyectos de carpintería metálica. Sus explicaciones llegan a más de un millón de seguidores en todo el mundo: 490.000 en Instagram, 360.000 en Facebook y 188.900 en TikTok. Este éxito fue reconocido en la última edición de los premios ‘Aragón en la Red’ de HERALDO, celebrada hace diez días.

Siempre trata de subir vídeos de manera semanal compaginando su actividad en redes con su trabajo en Cerrajerías Díaz, en Torrebaja (Valencia). Con la ayuda de un equipo que asegura la calidad profesional, graba su contenido en el taller en el que trabaja capturando la atención de muchos aspirantes a convertirse en soldadores. Además, Mario mantiene una postura firme respecto a las colaboraciones con marcas, priorizando aquellas que sean beneficiosas tanto para él como para sus seguidores.

Sobre su trabajo, él se dedica a la carpintería metálica donde fabrica "desde puertas hasta naves industriales", mientras que las empresas suelen enfocarse en la producción de "tolvas o cisternas para camiones". La clientela de la cerrajería son normalmente particulares, pero también incluyen a los "albañiles que hacen obras para ayuntamientos, y empresas más grandes que necesitan mantenimiento".

Mario comenta que existe "mucha demanda de trabajo, pero faltan personas dispuestas a trabajar y bien formadas". Esta situación fue una de las razones que lo motivaron a comenzar su marca personal y abrir un mundo que considera apasionante para los jóvenes. En su opinión, hoy en día hay trabajos que están subestimados y asegura que el futuro sería muy complicado sin ellos: "Siempre soy el más pequeño en cualquier obra. La edad media ronda los 50 años. No quiero que esto se pierda, pero todos los de mi edad están en la universidad, algunos haciendo algo que ni siquiera les gusta". Mario enfatiza que la gente no valora lo que hacen los gremios. "Ese tejado, ese banco, esa barandilla, todo lo que ves ha sido hecho por un gremio", reseña. Su trabajo no solo ha sido reconocido por su creciente base de seguidores, sino también por su comunidad local en Castralvo y Teruel, donde todos conocen y aprecian su dedicación y el impacto positivo de su trabajo.

Superar el miedo a grabarse frente a la cámara ha sido uno de los mayores retos, pero con pasión y tiempo ha conseguido convertirse en la figura que es hoy. "Muchos han comenzado a estudiar soldadura o a trabajar en este campo gracias a mi influencia y esfuerzo" afirma. Su consejo para quienes desean seguir una carrera similar es claro: "Tener pasión por lo que hacen, ya que el amor por el trabajo y la satisfacción del cliente son esenciales".

A pesar de la dificultad para monetizar su contenido en redes, el joven turolense ha encontrado una fuente de ingresos con la creación de su página web personal, donde vende cursos de formación ‘online’ por 300 euros. Esta formación incluye más de 50 vídeos que abarcan desde la teoría básica hasta las técnicas más avanzadas de soldadura. "Empezamos desde cero con una parte teórica y luego avanzamos a través de vídeos, explicando lo básico, los epis (equipos de protección individual), la máquina, los tipos de electrodos, y hacemos soldaduras en diferentes posiciones y materiales", comenta.

