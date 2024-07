Los municipios del automóvil como Figueruelas piden protagonismo: "La industria nos estaba esperando"

Hablar de Figueruelas en Zaragoza, en España e incluso fuera del país es hablar de la industria del automóvil. Ahí decidió la multinacional automovilística estadounidense General Motors hace más de 40 años ubicar una fábrica de coches que desde 1982 no ha dejado de ensamblar vehículos de Opel y, con el tiempo, de otras marcas. En 2017 la factoría pasó al grupo francés PSA, que años después se fusionó con la corporación Fiat Chrysler para constituir Stellantis. Formando parte de esta compañía, en la planta aragonesa se producen hoy (y hasta finales de este mes), cuatro modelos de tres firmas distintas: la alemana Opel, la francesa Peugeot y la italiana Lancia.

Mencionar el municipio de Almussafes, en Valencia, es evocar a Ford Motor Company, el histórico gigante norteamericano. Del mimo modo Martorell, en Barcelona, es casi un sinónimo de la marca española Seat, integrada en el grupo alemán Volkswagen.

Almussafes, Figueruelas y Martorell, junto con Ávila, Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Martos (Jaén), han creado la Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Aceac), un ‘lobby’ con el que estos y otros municipios quieren hacerse oír ante instituciones de Madrid y Bruselas. Tener voz ante quienes toman decisiones que afectan a una industria fundamental en la economía española es el objetivo. No en vano estamos hablando del segundo fabricante de vehículos de Europa (solo por detrás de Alemania)y uno de los diez más importantes del mundo.

A los citadas localidades se han adherido en Aceac o están a punto de hacerlo Pamplona, donde Volkswagen tiene una fábrica, Arévalo (Ávila) y las zaragozanas Pedrola y Borja, que cuentan con polígonos donde desarrollan su actividad decenas de empresas proveedoras de componentes para las grandes marcas. Con varias ciudades más hay contactos en marcha para su incorporación. Tal es el caso de Sagunto, Vigo y Valladolid.

«En medio de la reconversión industrial que se está produciendo en el sector del automóvil como consecuencia de la electrificación, y siendo directamente los que estamos sufriendo las consecuencias, los municipios afectados no teníamos voz, por ello ha sido muy fácil unirnos para crear la asociación, independientemente del signo político de cada una de las corporaciones municipales que se han adherido», señala Toni González, alcalde de Almussafes y primer presidente de Aceac, organización surgida de un primer encuentro de trabajo celebrado en la localidad valenciana en febrero de 2023.

Ese primer foro contó con una amplia representación institucional, industrial y sindical, lo que hizo a los municipios fundadores visualizar el acierto de su enfoque y su potencial de futuro. Con el respaldo de los sindicatos UGT y CC. OO. y de las patronales de fabricantes de automóviles (Anfac) y de componentes (Sernauto), la asociación salió adelante ya el año pasado, si bien al tratarse de una organización nacional su inscripción en el registro del ministerio de Industria se ha producido con menos celeridad que si se hubiese tratado de una entidad de carácter autonómico.

El mes pasado, los directores generales de Anfac, José López-Tafall, y Sernauto, José Portilla, se reunieron con representantes de Aceac para poner en común su visión sobre cómo unir sus fuerzas para defender mejor al sector. «Nos estaban esperando con los brazos abiertos», afirma Toni González. «Ellos tienen en un 90% los mismos intereses que nosotros», añade el alcalde de Almussafes.

En el citado encuentro participaron también Jesús Manuel Sánchez, alcalde de Ávila (sede de Nissan) y vicepresidente de Aceac; Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell; Emilio Torres, alcalde de Martos (sede de Valeo); Roberto Martín, alcalde de Villamuriel de Cerreato (sede de Renault); Luis Bertol, alcalde de Figueruelas, y Carlos G. Triviño, director general de la empresa Gobernanza Industrial y director técnico de Aceac.

Según indicaron después de la cita las organizaciones participantes, uno de los principales puntos en común entre Aceac, Anfac y Sernauto será «sumar fuerzas para mantener España como potencia industrial dentro del sector de la fabricación de vehículos y reivindicar la importancia estratégica de este sector no solo para la economía y el empleo nacional, sino para la prosperidad de los municipios que forman parte de esta nueva red». Otro de los objetivos que se marcaron las tres entidades fue «tratar de construir soluciones durante los siguientes ejercicios de ejecución de los fondos de recuperación hasta la finalización del mecanismo Next Generation, incorporando la voz específica de los ayuntamientos».

La colaboración del ‘lobby’ de los municipios con destacada presencia de industria automovilística, Anfac y Sernauto «pone en valor el peso tan importante que este sector tiene en España», señaló el pasado jueves en un evento en la sede de la DGA Benito Tesier, presidente del Clúster de la Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) y también vicepresidente de Sernauto.

«Por cada 10 euros que se invierten en gasto público en España, un euro proviene de las aportaciones de la huella fiscal del sector de automoción», apuntó asimismo Tesier. «Por lo tanto», añadió, «esta iniciativa de poner en valor los territorios donde están ubicadas plantas productivas, y consecuentemente hay un ecosistema importante de fabricación de componentes, lo que persigue es visibilizar estos territorios y, a su vez, dar una imagen global de la importancia que tiene el sector en España».

Voz en la Ley de Industria

El empeño de la Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes en que su voz sea tenida en cuenta en las instituciones se demostró hace solo unos días. El pasado miércoles, Aceac presentó aportaciones concretas al borrador del anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica en el que está trabajando el Gobierno central.

El ‘lobby’ propone la inclusión de nuevo artículo (el 16) en el que se recoja que «la Red de Ciudades y Pueblos Industriales constituirá la herramienta de participación de las entidades locales en el diseño e implementación de la política industrial del Estado y en las demás iniciativas y procedimientos previstos en el marco de la presente ley». En el mismo capítulo relama que se indique que «cuando el impacto de un sector de actividad industrial presente una incidencia muy elevada en determinados grupos de municipios deberá garantizarse la participación de los mismos en la planificación y ejecución de las decisiones que revistan un mayor impacto local».

Aceac pide también que en el artículo 30, centrado en Ecosistemas Industriales Estratégicos, se recoja que la declaración de estos pueda llevar aparejada «la aprobación de un listado de municipios afectados en atención a la especial incidencia que un sector industrial determinado pueda tener en los mismos, de forma que puedan financiarse mediante ayudas extraordinarias directas proyectos de infraestructuras, formación, recolocación u otros que contribuyan a paliar las dificultades específicas en cada municipio». El ‘lobby’ considera que esta inclusión ayudaría a canalizar ayudas de modo idóneo a las localidades que forman parte de la organización.

Toni González, alcalde de Almussafes: "La transición hacia el vehículo eléctrico no se ha planificado en condiciones"

oni González es el alcalde de Almussafes, localidad valenciana en donde está ubicada la fábrica de automóviles de Ford, y primer presidente de Aceac, el nuevo ‘lobby’ de municipios españoles donde la industria de la automoción está especialmente presente. Desde esta asociación, el responsable político alza la voz para que su opinión sea escuchada en un sector que está en plena transformación hacia una movilidad más limpia desde el punto de vista medioambiental, más descarbonizada.

«La transición hacia el vehículo eléctrico no se ha planificado en condiciones», asegura convencido González, que reseña cómo desde hace seis años se habla de que el sector se una a la lucha contra el cambio climático con «una drástica reconversión» que, pese a amenazar la continuidad de muchos puestos de trabajo, no ha escuchado la voz de todos los agentes afectados para su planificación.

Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia). Europa Press

«Lo estamos diciendo desde hace años, pero cada uno ha ido por libre», reseña el alcalde de Almussafes para argumentar la existencia de organizaciones como Aceac, en la que ahora se han unido ciudades afectadas por estos cambios para hacer oír sus reivindicaciones.

La Unión Europea, recuerda González, ha impuesto que a partir de 2035 no se produzcan vehículos de combustión, lo que se ha traducido en potentes inversiones de los fabricantes, pero el mercado no ha respondido comprando más coches eléctricos. La cuota de estos vehículos en España es del 10% u 11% y su venta en otros países europeos, aunque mayor, se ha estancado. El precio de los coches enchufables, la falta de infraestructuras de recarga y la ineficacia de planes de compra como el Moves no están ayudando al mercado de los vehículos a baterías. En ese contexto, señala el alcalde de Almussafes, «no se ha contado con los municipios, no se nos ha escuchado». Por ello alzan la voz. El momento actual es crucial. Y hay mucho en juego.

Luis Bertol, alcalde de Figueruelas: "La presencia de Stellantis nos afecta muchísimo, pero más a Aragón"

«A mi no me gusta hablar solo de lo que nos afecta a nosotros como municipio la presencia de una fábrica como la de Stellantis, que es muchísimo, como todo el mundo puede entender, sino más en general, a Zaragoza y a Aragón». Luis Bertol, alcalde de Figueruelas se expresa en esos términos para hablar del principal motor económico de su comarca, que también lo es de toda la comunidad autónoma. La influencia de la factoría en la economía regional, incide, «es altísima, son muchísimos puestos de trabajo los que mantiene de manera directa e indirecta y representa una parte muy importante del PIB de Aragón».

Bertol, uno de los fundadores de la nueva Asociación Grupo de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Aceac), admite que los municipios que la forman no tienen competencias para influir en la evolución de la automoción como sector, pero considera que formar parte de este ‘lobby’ es interesante y puede ayudar a crear muchas sinergias entre todos. El intercambio de información, abunda, es positivo para todos, especialmente en un momento como el actual de plena transformación de la industria, y apuesta por «acudir de forma unida y al unísono donde haga falta, al ministerio de Industria o ante cualquier otra administración».

Luis Bertol, alcalde de Figueruelas Oliver Duch

Admite Bertol que la buena marcha del sector del automóvil en general y de Stellantis en particular beneficia a Figueruelas, que cuantos más recursos recibe mejores servicios puede dar a sus vecinos. Con hasta 1.300 habitantes, el 70% de la población activa de la localidad trabaja en la industria del automóvil, en la fábrica que puso en marcha GM en 1982 o en empresas de la industria auxiliar ubicadas en el entorno.

La relación con directivos de la planta y con sus técnicos siempre ha sido fluida, asegura el alcalde de Figueruelas, que destaca que la colaboración con la firma es «continua» y eficaz. «Todo aquello en lo que el ayuntamiento puede colaborar estamos ahí, como no puede ser de otra manera», recalca Bertol, que sigue la evolución del sector de la automoción permanentemente, no en vano su actualidad (y su futuro) está ligado en gran parte a la fabricación de vehículos.