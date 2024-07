Hyo Sang Park, presidente de KDK: "España es el mejor país para invertir, con buenos trabajadores"

Hyo Sang Park es un empresario coreano y el responsable de la expansión de KDK en Borja. La compañía, proveedora de piezas para la industria automovilística, actualmente cuenta con dos plantas en España y dos más en Europa (una en Alemania y otra en República Checa), empleando a 442 personas. El principal cliente de KDK es el Grupo Volkswagen y la compañía se especializa en la producción de consolas centrales paneles de carrocería y reposacabezas.

¿Por qué eligió el municipio de Borja para invertir en una fábrica de componentes?Compré una fábrica en Alemania que también tiene instalaciones en Borja y en la República Checa. Así fue como empecé mi negocio hace unos 12 años. Desde entonces, he invertido en una nueva fábrica, un nuevo almacén, nuevas líneas de teñido y acabado y líneas de pintura para aumentar la capacidad.

¿Cuál es el importe total de la inversión en Borja?Inicialmente, la inversión me costó entre 20 y 25 millones de euros. Luego invertí otros 10 millones, y después, entre 10 y 12 millones más. Esta vez, la inversión es de unos 30 millones de euros. Además, mi próxima inversión será de unos 10 a 15 millones de euros, lo cual planeo realizar en los próximos dos, tres o cuatro meses.

¿Cómo ha aumentado el empleo desde el principio hasta ahora?Al principio teníamos unos 250 empleados. Ahora tenemos unos 420, y en seis meses seremos unos 500. Espero aumentar la plantilla hasta 1,000 empleados. Mi objetivo es ser la mayor empresa de inversiones del norte de España, especialmente en la zona de Aragón, y estoy muy contento de lograrlo. Como empresario, ganar dinero es importante, pero apoyar a mis empleados me hace muy feliz.

¿Y cómo ve el futuro de la industria del automóvil?Los coches eléctricos acabarán creciendo pese al lento desarrollo de su industria y la preocupación de muchos fabricantes. En mi país, Corea, soy proveedor de Hyundai y Kia, que están al mismo nivel que Toyota y el Grupo Volkswagen. Esta industria crecerá, aunque China representa una gran amenaza. Sin embargo, en España, creo que los coches chinos no entrarán fácilmente porque aquí la gente prefiere los coches europeos. Por eso, estoy convencido de que la industria del automóvil crecerá también en este país, y estoy muy contento de hacer negocios aquí.

¿No tiene ninguna duda de que España podrá mantener su liderazgo en esta industria?No tengo ninguna duda. Creo que el país crecerá con la industria del automóvil, especialmente con nuestra inversión aquí. Si hay más inversión, habrá más oportunidades. La razón por la que estamos creciendo es porque seguimos invirtiendo en esta industria y en este país, particularmente en la zona de Borja. Hasta ahora he invertido unos 50-55 millones de euros en España, y podemos crecer juntos. Lo único que le pido al Gobierno de Aragón es apoyo en nuestras iniciativas, estoy generando empleo y quiero seguir creciendo junto con el gobierno de Aragón y la ciudad de Borja.

China está construyendo fábricas en México para exportar a Estados Unidos. ¿Cree que ocurrirá también aquí?Sí, podrían construir fábricas aquí también, lo que generaría puestos de trabajo para la gente local. Es una estrategia inteligente para China, pero personalmente no me agrada porque representa un riesgo para nuestra industria. El problema es que hay un gran retraso en el establecimiento de grandes fábricas de baterías para coches eléctricos en España. No tenemos ninguna en Europa, y eso podría ser un problema significativo.