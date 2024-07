El IVA de los pisos turísticos aumentaría la recaudación en 1.700 millones al año

El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza un total de 351.389 viviendas turísticas en España que ofrecen 1,75 millones de plazas. En 2023 los turistas que alquilaron pisos enteros o habitaciones en plataformas como Airbnb pagaron a sus arrendadores un total de 3.700 millones de euros, según la Encuesta de Turismo de residentes del INE en concepto de alquiler turístico. Por parte de los extranjeros, los datos de Egatur revelan que estos gastaron 4.400 millones en alquiler turístico el año pasado.

En esta línea, los cálculos realizados por el gabinete económico de CC OO a los que ha tenido acceso este periódico señalan que si se llegara a establecer un IVA del 21% sobre esta actividad, el Estado ingresaría 1.700 millones de euros al año. Y en este sentido calculan que si se dedicase este dinero de forma íntegra a la promoción de vivienda pública, el Estado podría promover 17.000 pisos en suelos propios en solo un año "con los que dar respuesta a la crisis de vivienda actual y contribuir a impulsar un parque de vivienda pública en nuestro país".

El gran problema de estos pisos es que la inmensa mayoría son ilegales -el propio alcalde de Madrid reconoció que en la capital el 90% de estas viviendas incumplen la ley- y están provocando una gran distorsión de los precios del alquiler residencial por falta de oferta. La medida estrella anunciada por el Ministerio de Vivienda es la creación de un registro único que aglutine todos estos pisos en una base de datos, pero se prevé para la primavera de 2025.

A más corto plazo, ya son varias las voces que apuntan hacia la necesidad de que estas viviendas tributen, ya que es una actividad económica más para sus propietarios y como tal debería gravarse al 21% como las demás. Comenzó Sumar con una propuesta en este sentido a la que siguió la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que el Gobierno estudia esta posibilidad que se analiza también a nivel europeo.

En caso de aprobarse, ¿tendrá un efecto disuasorio que logre reducir el volumen de pisos turísticos? Los empresarios turísticos así lo consideran, y desde Exceltur piden que se grave "como mínimo con un 10%" esta actividad. Hablan del 10% porque los alojamientos turísticos y hoteles están gravados con ese tipo reducido de IVA, pero en su caso es una exención histórica para favorecer el turismo por las externalidades positivas que conlleva para el país.

En cambio, ya que estas viviendas turísticas "solo trae externalidades negativas", como la subida de precio de los alquileres o el empleo en B de baja calidad, "no se le debería dar este privilegio", indican fuentes de CC OO a este periódico.

Los empresarios turísticos critican que llevan advirtiendo del problema de la vivienda turística desde hace más de tres años, pero que las administraciones no han anunciado ni una sola medida hasta que la ciudadanía se ha manifestado. De hecho, el registro nacional de pisos turísticos anunciado por el Ministerio de Vivienda como la medida estrella para limitar esta problemática no estará disponible hasta "marzo o abril" de 2025, según confirmó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, esta semana.

En este registro, que es una obligación de la Unión Europea, deberán estar todos los alojamientos de corta duración como pisos turísticos -los más habituales en plataformas como Airbnb- habitaciones y embarcaciones destinadas a vivienda. Además, los alquileres temporales (inferiores a un año normalmente) se incluirán también dentro de esta plataforma de registro único.

La ministra de Vivienda se comprometió hace unos días a que este registro no conlleve ningún gasto para los propietarios y asegura que servirá para otorgar una "matrícula única" a cada una de estas viviendas para garantizar que cumple con los requisitos marcados por la UE y los que marquen los estados miembros en cada país. "Se trata de aportar transparencia, de generar seguridad en la ciudadanía, en los consumidores a la hora de ir a un contrato de alquiler, para que no les tomen el pelo, para que no nos estén haciendo fraude, para que no se produzcan estos abusos que se están produciendo", añadió.

El registro es una obligación de la Unión Europea, quien regula el intercambio de datos relativo a alquileres de alojamientos de corta duración a través de plataformas con el fin de evitar fraudes. En esta base aparecerán todos los alquileres temporales de cualquier tipo que sean publicitados en plataformas. Lo que aún se desconoce es si hasta finales de 2025 que esté preparado se va a obligar a inscribir a estas viviendas en los registros que ya existen de comunidades autónomas y ayuntamientos.