Los mutualistas pensionistas que pierden dinero y los que aún pueden recuperarlo en la Renta

Los pensionistas que en su día cotizaron a través de una mutualidad tienen derecho a solicitar la devolución del dinero que pagaron de más, tal y como han reconocido varias sentencias en los tribunales y la propia Hacienda. Ellos han sido los protagonistas de esta campaña de la Renta, en la que la mayoría de los profesionales que confeccionan declaraciones han tenido clientes en esta situación. El plazo para presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) terminó la semana pasada, el 1 de julio. ¿Qué pueden hacer quienes no solicitaran el 'ajuste de mutualidades' a tiempo?

El Tribunal Supremo ha reconocido en varias sentencias de este año y el pasado el derecho de los jubilados de este colectivo a recuperar parte de las cuotas declaradas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Los contribuyentes que tienen derecho a esta modificación han recibido la cuantía que se pueden aplicar en los datos fiscales que confecciona la Agencia Tributaria, accesibles a través de su página web (sede.agenciatributaria.gob.es). Además, existe un formulario especial para solicitar la devolución de retenciones. Si no se presentó antes de que finalizara esta última campaña de la Renta los expertos tienen una mala noticia para este colectivo. "A partir del 1 de julio ha prescrito el ejercicio de 2019 para Hacienda", explica Iván Pineda, secretario del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

Ya no se puede recuperar la devolución de mutualidades de 2019

Con el formulario especial para solicitar el ajuste de devoluciones se autoriza a Hacienda a rectificar las declaraciones de todos los años que no han prescrito. A partir de ahora, quienes no solicitaran la cuantía que les correspondía en 2019 ya no se prodrán beneficiar de ella. Sin embargo, si no hicieron nada este año, podrán pedir todavía las de 2020, 2021, 2022 y 2023. Basta con presentar un único formulario para todos los años y sin necesidad de aportar más documentación porque la Agencia ya ha cruzado datos con la Seguridad Social.

El formulario se puede presentar en cualquier momento, pero los plazos van venciendo con el final de cada campaña de IRPF. "Si haces ahora ese modelo te devolverán los ejercicios no prescritos", señala Pineda.

En los despachos de los gestores administrativos la reclamación de las mutualidades ha sido uno de los temas estrella. Pineda reconoce que "han afectado a mucha gente". Pese a la abundante información en este año, "unos sabían de qué iba el tema, otros no, hay todavía mucho desconocimiento", ha confesado. "Hay mucha gente afectada por este tema y estamos hablando de mucho dinero", ha reconocido. En algunos de los casos, aplicar el ajuste ha supuesto pasar de pagar 200 euros a cobrar 3.000 de devolución.

En los despachos se han encontrado "gente que no sabía que había aportado a las mutualidades y en sus datos fiscales aparecía que tenía derecho a reducción y al revés". Se trata de cotizaciones que se hicieron hace más de 50 años, por lo que la memoria falla.

Desde el colegio han detallado también que en el caso de que los mutualistas hubieran fallecido "sus herederos tienen el derecho a cobrar el ajuste si al fallecido le correspondía". Para ello deberán presentar el formulario especial y la documentación que les requiera Hacienda como la aceptación de la herencia.

La modificación legal que se aplica desde esta campaña se refleja en la disposición transitoria segunda (DT 2ª) de la ley que regula el IRPF y busca evitar una doble tributación por dichas aportaciones.