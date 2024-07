Cepyme, Avalia e Ibercaja se unen para acercar la financiación a las pymes

Conscientes de que la financiación es un aspecto clave para las empresas y que conocer las herramientas de acceso a ella es fundamental para gestionar sus operaciones diarias, Cepyme Aragón, Avalia e Ibercaja han celebrado este jueves en Zaragoza una jornada para informar a pequeñas y medianas empresas y autónomos de la posibilidad de acceder a herramientas que faciliten su actividad.

“El 99,15% de las empresas aragonesas son pymes y micropymes. Son fundamentales dentro de nuestro tejido empresarial y por ello hay que apoyarlas. Si una idea se convierte en palabra y esa palabra se transforma en acción se demuestra que la idea es buena; pero si no existe financiación no tenemos nada”, ha asegurado Antonio Lacoma, director territorial en Aragón de Ibercaja. “Conseguir financiación es crucial y no siempre es fácil, pero para ayudar en el camino estamos Avalia e Ibercaja. Desde Ibercaja queremos prestar servicios financieros que permitan que el tejido empresarial aragonés funcione a la perfección, porque así todos salimos beneficiados”, ha indicado Lacoma.

Uno de los recursos con el que las empresas cuentan en la Comunidad es la sociedad de garantía recíproca Avalia Aragón SGR que facilita a las pymes el acceso a una financiación en las mejores condiciones, otorgándoles garantías ante la administración correspondiente y ante terceros.

“La intervención de Avalia consigue una financiación a medida para cada necesidad de las empresas. Se puede conseguir circulante a más largo plazo, incrementar el importe de los préstamos hipotecarios. También puedes conseguir el anticipo de tus subvenciones, o conseguir una línea de avales técnicos que te permita disponer de los avales que necesitas en menos de 24 horas. Avalia no es una entidad de último recurso, no está en el mercado con el único objetivo de cubrir la solvencia de las empresas, sino para apoyarlas en sus inicios, acompañarlas en sus inversiones, para ayudar a su crecimiento y consolidación, para incrementar su capacidad de negocio”, ha explicado José María García, director general de esta entidad.

La presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, ha subrayado la importancia de que “crean en tu proyecto” y de “conocer esta posibilidad de financiación accesible a todas las pymes”. Lorente, asimismo, ha insistido en que “es fundamental que las pequeñas y medianas empresas usemos esta herramienta para crecer y consolidarnos cuando tenemos una idea, no recurrir como último recurso cando las cosas van mal”.

Duranta la jornada han dado cuenta de sus experiencias de financiación representantes de las empresas Barricade BRS, Cocinas COEM y Zeta Gaming.