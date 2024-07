CC.OO. y UGT piden una "negociación seria" del ERE de Vodafone España y que el Gobierno "presione" a la compañía

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, han pedido este martes una "negociación seria" del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Vodafone España, propiedad del fondo Zegona, al tiempo que han demandado al Gobierno que "presione" a la compañía.

Así se han manifestado los máximos representantes de los sindicatos UGT y CC.OO. este martes durante la protesta por el mencionado ERE, que ha tenido lugar frente al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, en Madrid.

Esta concentración llega después del anuncio que la compañía de telecomunicaciones realizó este pasado lunes, en el que propuso a las organizaciones sindicales una nueva rebaja del ERE de 100 personas, lo que dejaría la afectación máxima en 938 empleados.

Se va a continuar con el proceso de movilizaciones

Así, Sordo ha demandado al Ejecutivo que "sea más ofensivo" a la hora de cambiar las condiciones en las que Vodafone ha planteado el ERE, y que "se haga valer". Además, el líder de CC.OO. ha anunciado que se va a continuar con el proceso de movilizaciones, con el objetivo de abrir una vía para mover la posición de la corporación, ya que en este periodo "no se ha dado una negociación".

"Vamos a tener una reunión el jueves con el Ministerio de Trabajo, se va a mantener la movilización y vamos a ver si somos capaces de cambiar las condiciones y la voluntad de la empresa de despedir prácticamente a mil personas en unas condiciones que no se pueden asumir, ya que pasan por encima de los derechos de la dignidad de la plantilla", ha concluido Unai Sordo.

Por su parte, Pepe Álvarez, tras mandar "toda su solidaridad y todo su apoyo" a los trabajadoras de Vodafone, ha criticado la negociación del ERE que se ha llevado a cabo durante este último mes, que ha calificado de "comedia" y "día de la marmota".

Solución de las jubilaciones anticipadas

"No es posible que con un mes de comedia, porque en el fondo no hay negociación, hay comedia, las empresas no vienen a ofrecer alternativas en relación con la viabilidad de las corporaciones", ha manifestado el líder de UGT, para luego añadir que van a negociar, y "mucho más que eso". "No solo vamos a movilizarnos, vamos a intentar que este atropello no se produzca", ha declarado.

En este sentido, Álvarez ha hecho hincapié en que hasta ahora la compañía no ha ofrecido "negociación seria", por lo que ha demandado al Gobierno que la presione, para que "en la medida que sea posible, se haga reversible este expediente, que no tiene absolutamente ningún sentido".

Además, el líder de la organización sindical ha denunciado que las indemnizaciones que Zegona está proponiendo "distan de manera absoluta de lo que podría ser una negociación seria, tanto en el número de personas como en el tratamiento de las personas que tienen que salir de la empresa", para después reiterar que la solución de las jubilaciones anticipadas serían la vía que "podría ayudar a aliviar de manera muy importante el expediente".

Gobierno tiene la obligación de regular este sector

Por otra parte, Pepe Álvarez ha criticado a las empresas de telefonía que operan en España, ya que considera que "no son serias y están fundamentalmente para hacer un pelotazo detrás de otro", al hilo de lo que ha comentado que desde el punto de vista de los sindicatos, el Gobierno tiene la obligación de regular este sector.

"Los ERE no pueden solventarse con un mes de negociaciones, tiene que haber negociaciones más amplias, lo que seguramente hará que los fondos buitre huyan y no vengan a un país donde saben que van a entrar y que se van a llevar el dinero a costa, en este caso, de la vida de centenares de personas", ha declarado el líder de UGT.

En este sentido, el líder de UGT también ha criticado la posición del Gobierno frente a la fusión de Zegona y Vodafone España, con lo que Álvarez ha indicado "que se tiene que acabar esta política de no consultar con las organizaciones sindicales".

"El Gobierno ha autorizado una fusión que no ha contado con los sindicatos y eso es romper el diálogo social, el ministro Escrivá tiene que rectificar y tiene que presionar a Vodafone para que no se lleve adelante este atraco", ha expresado el secretario general de UGT, para después terminar reiterando que la ciudadanía "está absolutamente desprotegida ante las multinacionales, por lo que le tienen que dar una bofetada inmensa a Vodafone, ya que no se puede jugar con la vida de las personas".