La zona cero del pedrisco en Aragón está en Mequinenza

El último fin de semana de junio será difícil de olvidar para los agricultores de Mequinenza y zonas cercanas de Fayón. Las localidades, o mejor dicho sus explotaciones agrícolas y ganaderas, se han convertido en estos momentos en la zona cero del pedrisco en Aragón.

Durante la madrugada del 1 de julio, y en poco más de 20 minutos, una fuerte granizada acompaña de rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora sembró la devastación en las tierras de cultivo de estos municipios, pero también dejó cuantiosos daños en granjas, casetas de riego, almacenes agrícolas y caminos.

Las estimaciones realizadas por el Ayuntamiento de Mequinenza hablan de unas 4.000 hectáreas afectadas, de las que más de un millar tienen daños severos y en ellas, unas 600 hectáreas, epicentro del desastre, están "totalmente devastadas", señalan desde el Consistorio.

"No había visto una cosa igual". Lo repiten los agricultores, los responsables municipales e incluso representantes de Agroseguro. Porque la violencia del granizo caído en Mequinenza no solo es visible en las profundas marcas que han dejado inservible buena parte de la cosecha de melocotón, nectarina o paraguayo que estaba a punto de ser recogida. Impresiona además cómo ha dejado los árboles el impacto de la piedra y el viento huracanado. No solo están desnudos de hojas y fruto. Sufren además ‘heridas mortales’ que con toda probabilidad serán imposibles de sanar y terminarán por obligar a los propietarios a arrancarlos y comenzar de cero con una nueva plantación.

No preocupa solo las pérdidas que los productores acumularán este año por la pérdida de producción, sino lo que tendrán que sumar en años posteriores. "Se ha hipotecado esta campaña, pero también la del próximo ejercicio", reconocen desde el Ayuntamiento de esta localidad, que explica que la mayoría de la tierras afectadas están ocupadas por fruta dulce, pero también han sufrido daños los cultivos de frutos secos, mayoritariamente almendros.

Por eso, son muchos los agricultores que piden a Agroseguro que establezcan excepciones para aquellas explotaciones que sufren los mayores daños, ya que la cobertura del riesgo exige que se mantengan durante un año para calibrar en la próxima campaña la afección total. Eso, señalan los agricultores, supone unos gastos de mantenimiento que no van a servir para nada porque los árboles están muertos.

El pleno del Consistorio ha aprobado además por unanimidad solicitar la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, así como la puesta en marcha de una línea de ayudas por los daños en explotaciones, préstamos preferenciales y exenciones fiscales.