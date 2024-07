"Tenemos empleados de más de 50 países y de varias generaciones"

¿Cómo valora haber conseguido la certificación ‘Top Employer’ ?

Es un orgullo conseguirlo dentro de la compañía sobre todo porque pone el foco en los trabajadores. Estamos del orden de 7.000 personas en España y de ellas, 3.000 en Aragón. La razón de prosperar son las personas que trabajan día a día en el Grupo. Tenemos la ambición de atraer a más y mantenerlas.

¿Sufren también de falta de mano de obra como otros sectores?

Si adolecemos de este problema. Con 30 procesos de selección abiertos, nos hace falta personal cualificado para puestos intermedios y de cualificación inferior. Ya no solo es la dificultad de captarlo, sino de retenerlo después y ver cómo cohabitan. Tenemos empleados de más de 50 nacionalidades y de generaciones con distintas formas de entender la vida. Conjugar eso requiere de un proceso de escucha permanente.

¿Hay más mujeres que antes?

Representan un 30%. Estamos implementando planes de igualdad. Hay determinados puestos que por sus especificaciones de levantar pesos necesitan más de personal masculino, pero hay otros que no. Nos gustaría dada la competencia que existe entre los operadores, intentar coger a las mejores y que se queden con nosotros.

¿Condiciona su crecimiento no encontrar personal suficiente?

Reconocimientos como los de ‘Top Employer’ muestran que la gestión de los recursos humanos la hacemos de forma diferencial a otros, pero el reto está ahí. Vamos buscando personal de una forma activa y tenemos convenios con la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge y dos cátedras con ellos, así como un campus virtual. Este sello expedido por ‘Top Employers Institute’ será de gran ayuda para reforzar nuestra imagen de marca empleadora y así identificar a Grupo Jorge como una opción profesional atractiva a nivel nacional, especialmente en Aragón y Cataluña

¿En cuánto empleo más piensan crecer en los próximos años?

Estamos compitiendo no solamente con el sector sino con empresas internacionales e incluso con otras actividades diferentes en lo que es captapción de talento. Somos una familia y nuestra ambición no es pequeña, pero veremos a ver cómo se desarrolla y hasta dónde sube el consumo de la proteína animal, que es lo que vendemos.

¿En la próxima década podrían doblar lo que son hoy?

Sí. Doblar entra dentro los planes estratégicos del Grupo, para lo que tenemos varias acciones en desarrollo, pero dependerá de lo que pase a nivel geopolítico. Estamos expuestos a la venta de nuestros productos a nivel global y bueno, la globalización se está empequeñeciendo. Entonces veremos hasta dónde somos capaces de llegar.

¿Le preocupa que China investigue a productores de carne de cerdo en Europa en respuesta a los aranceles que ha puesto la UE a sus coches eléctricos?

Es evidente que hay una causa efecto. Pero realmente lo que más me preocupa es que seamos capaces de seguir compitiendo globalmente. Ese es el gran reto que también los trabajadores tienen que entender, que hay que ser competitivos, y hacer productos a un precio que podamos vender.

Volviendo al Grupo Jorge, ¿cuánto exportan a China?

Llevamos a China el 15% del porcino que exporta España. Allí tenemos muy buenos clientes y nuestra relación es de largo plazo, pero la amenaza geopolítica es tan grande que hay que hablar con ellos con sinceridad y ver si nos dejan seguir porque la política va más allá de lo que puede hacer el Grupo Jorge.

¿Temen la respuesta de China?

Claro que hay un temor. El Grupo Jorge tiene un gran peso en el sector de la proteína animal porcina, es decir, exporta más de la mitad de lo que produce. La exportación a toda Asia estará en el 30%; a Europa en el 40%; y el resto sería España. Y nos gustaría respetar los muchos años que llevamos allí.

¿Está llamado el sector cárnico a superar en el futuro al del automóvil, gran pilar de la economía?

Los tiempos cambian. Entiendo esa transformación del motor de combustión fósil al eléctrico y habrá que hacerla. Pero si queremos vender coches tendrán que ser competitivos también. Es decir, poner un arancel para que al final el consumidor pague un sobreprecio sin más por el coche, me parece absurdo. O sea, tendríamos que ser capaces en Europa, España y Aragón en particular de hacer coches eléctricos tan competitivos como los chinos. Y si no, pues de aquí a 20 años, como digo, pues ese negocio se nos habrá escapado. Insisto, dependerá de lo que seamos capaces de hacer. Y la agilidad con que se haga es lo que da respuesta a su pregunta.

Cómo va el proyecto de la plataforma logística en Zuera?

Está sometido a un plus: lleva infraestructura ferroviaria y se está con el Gobierno viendo donde se puede avanzar teniendo en cuenta que es un punto neurálgico para exportar no solo nuestros productos sino los que se generan en el territorio aragonés. Previsiblemente le quedarán un par de años.

¿Qué le pediría al Gobierno?

Dentro de que gobernar tiene su dificultad, le pediría que lo hiciera para la sociedad en su conjunto. Deberían trasladar medidas para que la gente no piense solo en individual sino como colectividad. Y viese que tenemos que producir alimentos que se puedan pagar para los que vivimos aquí y los de más allá de nuestras fronteras. Cuando hablan de reducir la jornada laboral que piensen en la sostenibilidad a largo plazo. Ya hay países con mayor productividad con los que competimos. No me gustaría que esta sociedad fuera la que mejor viviera y los que vengan después, nuestros hijos, vivan peor.