La unión que concentra la tierra y moderniza el riego en el Bajo Aragón

En Mas de las Matas, Aguaviva y La Ginebrosa, el suelo agrícola está dividido en parcelas minúsculas, muchas de ellas yermas, que todavía se riegan a manta. Muchos de sus titulares ni siquiera viven en estas pequeñas localidades turolenses por lo que la actividad agraria ha ido languideciendo con el paso de los años. Hasta ahora, porque los alcaldes de dichas poblaciones han decidido poner manos a la obra. Han unido sus fuerzas con la mirada puesta no solo en la economía sino también en la generación de oportunidades que fije la población a estos territorios de la España vaciada.

Su proyecto ya ha dado el primer paso, la creación de su Oficina de Asesoramiento Agroalimentario (OAA), desde la que abordará un proceso de concentración parcelaria que llega de la mano de la modernización del regadío.

No es una casualidad que los ayuntamientos de las localidades turolenses de La Ginebrosa, Aguaviva y Más de las Matas decidieran abordar un proyecto conjunto para impulsar el desarrollo económico de la zona. Y no es capricho que su iniciativa pusiera el foco en la agricultura. Su unidad viene de lejos porque hasta 1611, fecha en la que se produjo la segregación, Aguaviva y Más de las Matas formaban parte de La Ginebrosa, lo que explica que actualmente los agricultores de un municipio tengan tierras en los pueblos vecinos y viceversa. Eso hace que el paisaje que dibuja la tierra agrícola en esta zona sea un puzzle formado por pequeñas parcelas, casi microparcelas, de apenas unos 400 o 500 metros, cuyos propietarios, en su mayoría, no trabajan la tierra (la tienen arrendada o yerma) porque hace mucho tiempo que no residen en dichos municipios. Y por una y otra cosa, el riego en estos cultivos todavía sigue se realiza abriendo la tajadera y dejando pasar el agua sin ninguna precisión ni eficiencia.

Oficina de asesoramiento agroalimentario instalada en Más de las Matas. OAA

Para revertir esta situación, los alcaldes de estas pequeñas poblaciones turolenses han decidido sumar fuerzas con el fin de abordar conjuntamente un proyecto que permitirá no solo ordenar la tierra cultivable sino modernizar su riego y dar alternativas a los productores con la introducción de cultivos diferenciadores.

"Hace ya muchos años se intentó hacer la concentración parcelaria pero no salió adelante", explica la alcaldesa de Mas de las Matas, María Ariño. Fue, sin embargo, la convocatoria de ayudas abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico lo que volvió a abrir las puertas a esta ambición. "Vimos entonces la oportunidad porque se primaban aquellos proyectos que suponían la colaboración entre varios municipios", detalla Ariño.

Ya se ha emprendido el camino. Y la meta no es otra que generar el escenario adecuado para abordar un proceso de concentración parcelaria –procedimiento que aborda el Gobierno de Aragón– e impulsar la modernización de las zonas de regadío que se abastecen de los ríos Guadalope y Bergantes en cada uno de los tres municipios.

El primer paso se hacía realidad en abril del pasado año con la apertura de una Oficina de Asesoramiento Agroalimentario (OAA), que cuenta con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que concedió a este proyecto una ayuda de 73.234 euros a través de la convocatoria de subvenciones para la financiación de iniciativas promovidos por entidades locales para la innovación territorial y la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación.

Recreación del proyecto de concentración parcelaria. OAA

El camino recorrido hasta ahora no es corto. Primero había que comenzar por conocer que tierras podrían formar parte de dicha concentración. Para ello se tomó como referencia la superficie y el número de propietarios de las tres comunidades de regantes, una por municipio, que existen actualmente. Entre todas suman 978 hectáreas repartidas en 3.729 parcelas que pertenecen a 1.270 titulares. Pero dado que este proceso es competencia de la administración autonómica hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que cuente con el visto bueno del 60% de los propietarios con un 75% de la superficie total.

Primer objetivo cumplido. Lo explica el técnico de la OAA, José María Nasarre, que detalla que aunque ya han dado su aprobación 678 titulares que aglutinan 663,5 hectáreas distribuidas en 2.362 parcelas.

La concentración parcelaria no llegará sola. Irá acompañada además de la instalación de un moderno riego, un proyecto solicitado por las tres comunidades de regantes, que en un futuro, señala Nasarre, tienen previsto organizarse en un solo organismo. "La idea es que sea todo entubado a presión hasta la entrada del campo. Luego y en función del cultivo, cada agricultor decidirá que sistema quiere, si es productor de frutos secos optará por riego a goteo y si tiene forrajes pues por aspersión", explica Nasarre, que detalla que la propia oficina ha realizado un estudio para disponer de información sobre cómo optimizar los costes con el sistema de balsas y de aprovechamiento de saltos de agua que existe en esta zona. "Es una transformación que tendría que haberse realizado hace ya 40 años y con ella se logrará además atraer nuevas actividades empresariales", destaca.

Banco de tierras

No es esta la única misión de la oficina de asesoramiento agroalimentario que se ha instalado en el nuevo coworking de Mas de las Matas. Entre sus funciones destaca propiciar un marco para facilitar la compra, venta o permuta de las tierras no solo para facilitar el proceso de concentración parcelaria sino también para allanar las dificultades con las que se encuentran muchos titulares de pequeñas explotaciones para encontrar compradores interesados.

Para ello se ha creado una bolsa de tierras, donde los propietarios pueden listar sus tierras y los compradores pueden conocer la superficie en venta. "Nosotros ponemos en contacto a vendedores y compradores, pero no intermediamos en la transacción económica", detalla el técnico, que señala que la compraventa de terrenos en zonas abandonadas de regadío tradicional tiene destacados beneficios. Señala entre ellos la valoración de los terrenos y la recuperación de tierra agrícolas que, de otro modo, continuarían en desuso, pero también el incremento de la producción agrícola y, sobre todo, la generación de empleo que siempre supone la puesta en marcha de nuevos proyectos agrícolas.

Diversificación

En las tierras agrícolas de La Ginebrosa, Aguaviva y Más de las Matas se cultiva esencialmente cereal, pero también hay huerta, con el espárrago verde como producto estrella, y leñosos, especialmente olivares y almendros. A ellos podrían unirse en un futuro nuevas producciones que ofrezcan a los agricultores alternativas de cultivo. "Queremos que la OAA sea un proyecto tractor que impulse otro tipo de actuaciones, como la colaboración con las cooperativas para impulsar la transformación de los productos agrícolas de la zona", destaca Ariño.