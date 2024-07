Javier de Val: "Debemos educar para resistir la frustración"

La última vez que le entrevistó HERALDO fue en 1977 como presidente de la Asociación Juvenil Aragonesa. ¿Qué fue aquello?

Era una iniciativa de tantas que hubo en la época de la Transición con las que empujamos para lograr un régimen democrático. Estaba formada por jóvenes que nos dedicábamos a la música y a la pintura. Recuerdo que hicimos una exposición en la Lonja de pintores aragoneses donde había de todo, de gente muy buena a gente francamente bochornosa, pero que fue una manifestación más de lo que se movía entonces.



Pero luego se formó en psicología y se especializó en empresa. ¿Qué le llevó a ese camino?

Me interesaba la psiquiatría y empecé medicina en Zaragoza, pero pronto vi que mi vocación no era ser médico, sino dedicarme al análisis del comportamiento humano y a trabajar con personas. La psicología fue entonces para mí una alternativa muy interesante. Me vine a estudiar a Madrid y me especialicé en industrial. En aquella época, los psicólogos tenían una clara vocación clínica, pero la parte de la empresa no tenía muchos adeptos. En mis primeros años me dediqué a la selección de personal y fui profesor en ICADE (Universidad Pontificia Comillas).



Es un campo que habrá cambiado mucho en cuatro décadas.

La psicología es una ciencia que está todavía en mantillas, no deja de tener un componente un poco alquimista, algo intuitivo. El psicólogo ha venido a sustituir a lo que tradicionalmente era el sacerdote, que hacía esa labor de escuchar y aconsejar. Y eso ahora se ha puesto muy de moda con el ‘coaching’, la autoayuda… porque tenemos una sociedad mucho más sensible. Las generaciones anteriores estaban hechas de otra pasta, tuvieron infancias más duras. Ahora la sociedad busca satisfacer las expectativas y hacer felices a todos, y eso realmente es complicado.



¿Qué propone?

Hace falta educación y fomentar la resistencia a la frustración. Antes suspender era un fracaso y tenías que remontar y hacerte fuerte. Ahora un niño lo suspenden y los papás van al colegio a ver por qué le han suspendido. Eso se ha extendido a todas las áreas de la vida. Las expectativas se han multiplicado y la gente tiene un nivel de exigencia muy alto aportando muy poco. Y la empresa ha entrado también en ese juego de la superficialidad y de la inmediatez. No se buscan relaciones duraderas y sólidas y eso hace que la calidad de los trabajos sea peor.



En ese contexto, ¿cómo deben relacionarse el líder y el empleado?

Existe un tipo de empresario que cree que para sobrevivir tiene que hacer trampas, y a quien se las hace es al trabajador, que es al que tiene más cerca. En consecuencia, se ha creado un estilo de relación con los trabajadores que no es de liderazgo, sino de supervivencia. El trabajador también lo aprende y esa negatividad se retroalimenta. El empresario debe ser un líder, estar comprometido con su proyecto y hacer partícipe a sus colaboradores.



Escribió el libro ‘Historias de la puñetera pyme’. ¿Tan difícil es emprender?

El emprendimiento es peligroso. Más del 50% de las empresas que emprenden, a los dos años han cerrado. Attel tiene ahora 26 años pero me costó nueve meses tener el primer cliente. Animo a emprender pero sabiendo a lo que te vas a enfrentar.



A usted no le ha ido mal. ¿Qué cartera de servicios ofrece Attel?

Somos un ‘contact center’ que ofrece a las empresas todo tipo de servicios de comunicación con sus clientes. Llamamos al cliente para ver si está contento, hacemos encuestas de satisfacción, les contactamos para invitarles a un evento y confirmar su asistencia... También llamamos a los que te han olvidado, y hacemos captación de nuevos. O gestionamos pedidos de Horeca. Lo que no hacemos es ‘telemarketing basura’.



Pues será una ‘rara avis’...

Con esas llamadas solo consigues agredir al que las recibe con un bajo nivel de éxito. Nuestra diferenciación es el trato humano. Ni puedo ni quiero competir contra los grandes, lo que quiero es ofrecer un servicio necesario, porque yo como consumidor me siento maltratado. Hacerlo mal es más barato y además hay empresas que no pretenden dar un buen servicio, sino que el cliente se aburra.



¿Cómo logran esa comunicación convincente?

El de teleoperador no es un trabajo vocacional, lo coges cuando no encuentras otra cosa. Yo contrato lo que no quieren otros: jóvenes de menos de 21 y mayores de 50. Busco gente que quiera trabajar, con capacidad para comunicarse y resistencia a la frustración. Luego tenemos un equipo de calidad que se dedica a darles consejos. Y periódicamente les damos formación. Hace poco una con una actriz de doblaje, y antes de la pandemia un curso de teatro porque los teleoperadores son actores y actrices que tienen que interpretar un papel que dura dos minutos y treinta segundos.



La mayoría de la plantilla es femenina. ¿Comunican mejor?

Comunican mejor, es algo cultural. Además, colaboramos con una asociación de Madrid que apoya a jóvenes madres solteras y contratamos a media docena de chicas de entre 18 y 20 años que han sido madres con 16 o 17.