Tiendas de toda la vida convertidas en franquicias en Zaragoza: ¿modernidad o pérdida de identidad?

Recuerdos del Pilar por peluches, drones y aspiradoras. El cierre de negocios tradicionales en el centro de Zaragoza deja vacíos locales en emplazamientos muy cotizados que suelen ser ocupados por cadenas internacionales y cambian el mapa comercial de la ciudad. El último local en experimentar este 'lifting' ha sido el que ocupó hasta 2020 la tienda tradicional de 'souvernirs' El Mañico, en la céntrica calle de Alfonso I. El espacio que antes estaba abarrotado de figuras de la Virgen, adoquines de caramelo, postales o frutas de Aragón, ha sido completamente reformado para convertirse desde esta semana en la primera tienda en la ciudad y la segunda en España de Yourbox, una enseña de comercio electrónico, pero con tiendas físicas.

¿Modernidad o pérdida de identidad? O ambas. ¿Están condenados los centros de las ciudades a ser iguales en cuanto a oferta comercial? Entre las causas de este relevo se encuentran los elevados precios de los alquileres que actúan como barrera de entrada para los pequeños negocios, la falta de relevo generacional en los comercios de toda la vida y el cambio de hábitos de los consumidores, que buscan otro tipo de productos y marcas.

Alquileres de 4.500 euros al mes

"Antes había mucho operador local, pero ahora los únicos que se pueden permitir estas rentas son operadores nacionales e internacionales", reconoce Alicia Noguera, responsable de 'retail' de la consultoria inmobiliaria CBRE Zaragoza, acerca de emplazamientos como la calle Alfonso. Pone como ejemplo que para un local de entre 100 y 300 metros cuadrados, los alquileres rondan los 45 euros el metro cuadrado, es decir, entre 4.500 y 13.500 euros al mes.

"Un comercio tradicional hoy es difícil que pueda pagar una renta en una calle de primer nivel", coincide Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón. Además, el sector afronta su propia reconversión. "Realmente el comercio tradicional o está muy especializado o no funciona", apunta.

Desde el propio sector son conscientes de esta tendencia que se vive en los últimos años. "Se está perdiendo el comercio tradicional, sobre todo, en la calle Alfonso, pero no se pierde actividad", añade Alejandro Aznar, al frente de la administración Lotería del Rosario, uno de los negocios de la agrupación comercial Zaragoza Esencial. "Un local cerrado minora la actividad comercial", asegura. En muchas calles de la ciudad se van vaciando dejando sin vida zonas comerciales.

Además del alto precio de los alquileres achaca el cambio a que "no hay relevo generacional". Hay ocasiones en las que "los hijos o sobrinos, que están más preparados, han visto la dedicación en tiempo y esfuerzo personal y familiar y hay cierta reticencia a seguir". De ahí que con la jubilación del fundador cambien de manos y orientación. Este puede que tampoco se encuentre en el mejor momento para acometer una inversión para modernizar el negocio.

Actualmente quedan libres nueve locales en la principal arteria turística de la ciudad, según CBRE. Si siguen vacíos no es por falta de interés, pero a veces no encajan exactamente en lo que buscan las enseñas que desembarcan en la ciudad o los propietarios no están dispuestos a ajustar los precios. En ocasiones "hay que hacer una reforma integral muy fuerte", añade Noguera. "Influye mucho la morfología del local, cuanto más cuadrado y más escaparate, mejor", apunta sobre el tipo de espacio más solicitado. En otros si la fachada está catalogada se ve como un problema porque las cadenas abren locales gemelos en todas las ciudades para proteger su marca.

A ello se suma que "en la mayoría de las calles hay disponibilidad", ya que el comercio no pasa por su mejor momento desde la pandemia de covid y el auge de las ventas por internet. "En Zaragoza padecemos, a parte del problema del aumento de las compras por internet, el exceso de centros comerciales", añade Baena sobre la competencia de las grandes superficies. "A ver qué pasa con el mapa de Independencia, que revalorizará los alrededores", espera Baena, sobre la apuesta por el centro de la ciudad del gigante Inditex, que reforma actualmente la antigua sede de CAI para convertirla en una macrotienda.

Cambio de hábitos

"Los hábitos han cambiado drásticamente, ahora se puede comprar todo a través de internet con un solo clic", añade. Pese a la generalización de las compras a distancia la directiva de la consultora inmobiliaria defiende que "la tienda física siempre va a existir porque tiene que haber una referencia" y a los clientes les gusta "verlo, palparlo".

Aznar es consciente de que los pequeños comercios "tenemos que hacer algo". Cada crisis ha ido afectando al comercio, y de forma especial la pandemia de covid y la expansión del comercio electrónico. Desde la asociación están recabando datos para llevar a cabo una "evaluación porque los primeros que nos tenemos que ayudar somos nosotros", añade. La asociación aglutina a negocios de todo el tipo del centro de la ciudad.

Y entre los tipos de comercios, hoy en día las cadenas que más eligen el centro son las tiendas de moda, de 'specialty retailer' o comercio especializado en una serie de categorías como puede ser Normal, la firma de productos de cuidado personal, droguería y chucherías o Yourbox y servicios, enumera CBRE. Las enseñas de precios bajos han sido las que más han proliferado y de compras de impulso y regalos como Tiger o Miniso que se encuentran en la misma calle y que han hecho la competencia al recuerdo del Pilar tradicional. La apertura de estos establecimientos se ha vivido por los consumidores como un acontecimiento, atrayendo a público joven.

Conservar el espíritu al pasar de joyería a café

Así es el Café 1885, en el local de la antigua Joyería Aladrén.

La calle Alfonso conserva también tiendas centenarias que resisten dando personalidad a uno de los recorridos más repetidos por los turistas ya que desemboca en la plaza del Pilar. Negocios como La Parisien o Bellostas matienen el encanto de negocios que han regentado varias generaciones. Y en ella se ha asistido a cambios de negocio con restauraciones que conservan la esencia de su pasado. En 2022 el local que ocupó la Joyería Aladrén (Alfonso I, 25) se reabrió después de casi ocho meses de trabajos convertido en el Café 1885. Era la segunda etapa como cafetería, en la que se ha buscado preservar el espíritu de la Zaragoza del XIX, como se apuntaba en la reapertura.

"Las multinacionales tienen unos colores corporativos, quieren tener iluminación y carteles determinados. Todo eso está en riña con el local catalogado que tiene artesonados o fachada. Es una pega para la mayoría de las empresas. Puede servir en hostelería o a un determinado tipo de servicios, pero todo lo que es comercio es negativo", reconoce Baena.

La evolución de un chaflán comercial

Comercios que han pasado en el antiguo edificio de Almacenes Gay en la calle Alfonso: Cada Cual, VIPS, Tiger y Normal. Luis Mompel/G. Mestre/J. M. Marco/H. A.

Un chaflán de la calle Alfonso que ha cambiado de negocio este año y que está entre los que más veces lo han hecho a lo largo de su historia es el edificio que inauguraran en los años sesenta Almacenes Gay. El comercio fue toda una revolución para la época, que quedó desplazado en los noventa por la irrupción de las grandes superficies más alejadas del centro. A finales de los noventa intentó resurgir con la marca Cada Cual, de la misma propiedad, sin éxito y se declaró en quiebra en 1998.

En la década siguiente, tras una remodelación completa del edificio, introduciendo el cristal en la fachada y actualizando el interior. Por su planta baja ha pasado la cadena de restaurantes VIPS (2007) y la enseña danesa Tiger, de regalos y productos de bajo coste, ahora reubicada en otro local más cercano al tramo que desemboca en la plaza del Pilar. Desde el pasado mes de mayo el local está ocupado por Normal, otra firma llegada de Dinamarca, que inauguró el local este año con largas filas de público en busca del regalo de presentación.

El rescate de rótulos emblemáticos

La desaparición de comercios que formaron parte de la vida de varias generaciones de zaragozanos hace que se pierda una parte de la historia de la ciudad para algunos. El cierre de el Mañico fue llorado en la redes sociales por ZGZ Letters, uno de los grupos que más defiende la conservación, al menos, de los rótulos que marcaron una época. Esta tienda formó parte del paisaje comercial desde 1970 y durante 50 años hasta 2020 que anunció su cierre el 6 de enero.