Detenido un cuarto agricultor en Zaragoza por los disturbios de la Aljafería durante las protestas agrarias

Los chalecos amarillos con los que distinguieron los agricultores y ganaderos que protagonizaron las movilizaciones ‘espontáneas’ a comienzos de año se han vuelto a ver este jueves frente a la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza. Allí, desde primeras horas de la mañana se encontraba uno de sus compañeros, que ayer fue llamado a declarar por los disturbios del pasado 1 de marzo a las puertas del Palacio de la Aljafería de la capital aragonesa.

Es el cuarto manifestante detenido, que se suma así a los otros tres que están siendo investigados como autores de presunto delitos de lesiones, atentados a la autoridad y desorden público. Y como ellos, este agricultor de Frescano ha estado este jueves acompañados por miembros de la plataforma independiente Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA), que se han concentrado en el paso de María Agustín de la ciudad para dar su apoyo al detenido.

"Estamos muy sorprendido, no entendemos nada", han coincidido en señalar tanto el representante de la plataforma por Teruel como el portavoz de Zaragoza, Francisco Latorre y Rubén Blasco, respectivamente. Ambos han señalado que no esperaban esta nueva detención "ni ninguna más", sobre todo, porque el pasado 16 de abril el jefe superior de Policía en Aragón descartó públicamente que fuera a haber más detenciones por los "hechos violentos" de los agricultores en la sede de las Cortes de Aragón.

"Nos ha pillado totalmente desprevenidos", ha lamentado Latorre, que ha insistido en que no se esperaban que cuatro meses después se fueran a producir nuevas detenciones. Los responsables de AEGA han asegurado que "no saben qué ha podido suceder" para esta nueva citación y han reconocido que temen que esta detención pueda no ser la última. "Ahora hay compañeros que participaron en esa protesta que están preocupados por si los citan", ha señalado Blasco.

El detenido continúa en dependencias policiales porque, según los responsables de AEGA, se ha negado a declarar, así que allí permanecerá hasta que sea puesto a disposición judicial. No se conocen, han señalado, los cargos que se imputan.

"Parece una cuestión política", ha afirmado Blasco, que ha insistido en que no se entiende que cuando parecía que todo se había calmado y diluido, "ahora quieran otra vez agitar el avispero".

Los representantes de AEGA tienen previsto mantener su apoyo en la calle al compañero detenido, a pesar de que, como ha reconocido Latorrre, les ha pillado de "imprevisto" y además los agricultores están en estos momentos en plena campaña de recolección del cereal y la fruta.