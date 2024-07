Cuándo solicitar el permiso parental 8 semanas retribuido este 2024

La Ley de Familias aprobada por el Gobierno de España en 2023 es una norma que garantiza la igualdad de derechos y beneficios de cualquier modelo de convivencia (matrimonio, pareja de hecho, monoparental, LGTBI, acogida), incorpora nuevos permisos y prestaciones para cuidados y ventajas para las familias más vulnerables. Por ejemplo, incluye un permiso de ocho semanas por progenitor para la atención de menores de ocho años.

Hasta ahora, estas semanas no eran compensadas económicamente, pero a partir de ahora la mitad, es decir, cuatro de esas ocho semanas, serán retribuidas. Pero, ¿a partir de cuándo? Esta novedad no comenzará hasta agosto de 2024, por lo que los expertos laboralistas como Juan Manuel Lorente recomiendan no solicitar este permiso hasta esa fecha, el mes de agosto.

Permiso de 8 semanas retribuido



Esta ayuda ya se encuentran en vigor desde junio de 2023, pero el abogado laboralista Juan Manuel Lorente recomienda en esta publicación de Instagram que "no agotes" todavía el permiso parental de ocho semanas: "No pidas este permiso laboral antes de agosto", advierte.

"Ya se ha aprobado la nueva Ley de Familias, y dentro de esta se ha incluido una modificación de este permiso: que cuatro semanas de las ocho semanas que tienes de permiso por tener un hijo menor de ocho años van a ser retribuidas", así comienza su publicación.

"Antes de que se aprobase esta ley, estas ocho semanas no se pagaban. Pero ojo, no será hasta agosto cuando se comenzará a pagar estas cuatro semanas. Por lo tanto, te aconsejo que, si lo vas a pedir, te esperes un poco para poder cobrar aunque sea la mitad del permiso", ha concluido el abogado con más de 165.000 seguidores en redes sociales.

A lo que se refiere el abogado es que la directiva europea que ha transpuesto España obliga a que estos permisos sean remunerados a partir del 2 de agosto de 2024.