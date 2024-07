"Nunca Aragón había tenido tantas afiliaciones como este junio con 630.087"

"Nunca había habido tantas afiliaciones en nuestra comunidad como este pasado mes de junio", ha dicho este martes el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, al conocer los datos del paro registrado. Y se ha remontado a agosto de 2008 con un crecimiento muy potente de Zaragoza en aquel momento. Entonces "el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social era de 596.000 y hoy hay 630.087, un nuevo máximo histórico", ha subrayado.

Ha indicado también Martínez que aunque junio "es tradicionalmente de bajada de datos del paro paro y este no ha sido diferente, es difícil encontrar un dato similar", por bueno, y de ahí que lo haya comparado con agosto de 2008.

"Lo que tenemos que dar son buenas noticias", ha recalcado, porque el dato de parados sigue bajando y "está muy cercano a los niveles más bajos que ha tenido la comunidad". Así el número de parados en Aragón es de 50.016, un 2,25% menos que el mes anterior y un 5,14% inferior respecto al que había en junio de 2023, es decir, 2.860 parados menos.

También desde CEOE Aragón han valorado los datos del paro. Su presidente, Miguel Marzo, ha insistido en que pese a haberse reducido el paro, hay un enorme desajuste entre la gente que está sin trabajo y los perfiles que necesitan las empresas y no pueden cubrir. "Estamos en torno a 50.000 parados, pero las necesidades de mano de obra son muchas y en todos los sectores no solamente en los tecnológicos de mayor cualificación sino que en cualquier sector estamos teniendo problemas hoy día" y "Aragón está perdiendo negocio por no tener las las capacidades suficientes en recursos humanos", ha advertido

La presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, ha señalado que “junio es un mes que tradicionalmente registra descensos por las contrataciones de verano y el comienzo de la campaña agrícola" y que son "datos positivos ya que ha bajado en todos los sectores de actividad, pero hay que ser prudentes", ha dicho ante "las constantes reformas del Gobierno" en referencia a la reducción de jornada "sin tener en cuenta a todas las partes implicadas ni a las pymes a las que afecta especialmente a las pymes por su menor productividad y recursos organizativos”

Cepyme Aragón recuerda que el 99,9% del tejido empresarial aragonés está formado por pymes y autónomos de los que el 95,43% son empresas con menos de 10 trabajadores. Asimismo, son los que crean 7 de cada 10 empleos generados en nuestra Comunidad, según la organización. “Una decisión como la reducción del tiempo de trabajo debería hacerse teniendo en cuenta la productividad y la rentabilidad de las pymes, un indicador que, recordamos, lleva cinco trimestres con caída interanuales”, ha concluido.

Desde UGT Aragón atribuyen los buenos datos del paro al inicio de las campañas agrícola en Aragón que en casi un mes han duplicado el número de empleos en el régimen especial agrario además de la " buena noticia" que suponen las casi 4.000 nuevas ocupaciones del régimen general por cuenta ajena.

Asimismo, han recordado desde UGT que "son necesarias políticas activas de empleo para frenar la alta rotación de los jóvenes y su acusada entrada y salida del mercado laboral". Y han destacado que "el sector servicios es también el que más acusa el descenso del paro y también el que aglutina más de la mitad de los contratos de mayo (el 56,4%)".

Para CC. OO., los datos de paro registrado y afiliación a la seguridad social evidencia lo que sucede tradicionalmente en junio: “el empleo crece y el paro cae, como ocurre siempre en este mes”, asegura Carmelo Asensio, responsable de empleo de CCOO Aragón, que pone el acento en la necesidad de seguir mejorando las condiciones laborales a través del diálogo social abordando nuevas reformas como aumentar el coste del despido para que la indemnización realmente tenga un carácter disuasorio para la empresa y resarcitorio para la persona trabajadora, tal y como recoge la Carta Social Europea” afirma Carmelo Asensio.

Para el sindicato otro aspecto crucial para avanzar en derechos laborales y sociales es la reducción de la jornada laboral. “Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y la CEOE para garantizar que la jornada máxima legal se sitúe en 37,5 horas".