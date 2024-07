Consumidores el primer día del aceite de oliva sin IVA: "Lo que ha bajado no es suficiente"

Desde este lunes, 1 de julio, el precio del aceite de oliva no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La medida ha sido aprobada por el Gobierno para intentar aliviar el encarecimiento de este producto, que ha encabezado la escalada de precios que se vive desde el impacto en la economía de la guerra de Ucrania. Las tiendas han tenido que reetiquetarlo para aplicar la rebaja, que ha sabido a poco a la mayoría de los consumidores. En el último año ha aumentado un 62,8% su precio, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo, frente a la inflación que fue del 3,6%.

Los precios han aparecido este lunes en varias cadenas por debajo de los 8 euros en los que se había instalado como mínimo el litro, en el caso de las botellas de marca blanca, las más económicas. Ya se pueden encontrar en los estantes a 7,60 euros el litro, aunque sigue habiendo de 13 euros en las marcas 'premium'. La diferencia sigue siendo abismal con el aceite de girasol, que ronda los 1,5 o 2 euros el litro de media.

Cambiar aceite de oliva por el de girasol

"Lo que ha bajado no es suficiente", asegura María Pilar Martínez, en la puerta de un supermercado del centro de Zaragoza. La eliminación del IVA supone en la práctica un descuento del 5%, que en una botella de un litro de las más económicas se puede quedar en 50 céntimos. Este pequeño impacto en un precio que se ha duplicado en los últimos años no ha llevado a los compradores a hacer acopio. Se continúa comprando solo si se necesita. María Pilar compra garrafas de cinco litros para intentar economizar, pero ha tenido que buscar una alternativa para reducir el consumo. "Antes gastábamos menos aceite de girasol, pero ahora, más", asegura. Este ha sido uno de los cambios de hábitos en muchos hogares para poder equilibrar el presupuesto familiar. "Antes tenía tres o cuatro garrafas en la despensa, y ahora dos", añade. Han pasado de pagar 40 a 60 euros por cada una.

"Cincuenta céntimos no soluciona nada, tenían que poner el aceite de oliva al mismo precio que estaba antes", proponen Luisa Planas y Milagros Serrano, dos vecinas jubiladas que se cruzan en la puerta del supermercado y se paran a hablar, apoyadas cada una en su carro de la compra. "El que vale ahora 10 euros antes se pagaba a 6,5 euros", ponen como ejemplo. Ambas consumen aceite de oliva de Aragón y de una marca concreta. "Hay que leer la letra pequeña para ver si es de aquí", aconseja Luisa, que lo adquiere en una cadena de supermercados donde sabe que está a mejor precio. Ella prefiere seguir gastando el mismo y siempre de oliva porque vive sola y no consume mucho. "Para freír coge de girasol", le aconseja Milagros, diciéndole una marca conocida. "Dicho por un cocinero, que los fritos salen mejor", añade, porque no ve muy convencida a Luisa.

Botellas de aceite de oliva. H. A.

Esteban, otro comprador que entra, se queja de que el aceite está "carísimo" y recuerda cuando las botellas costaban "tres o cuatro euros". Sabe que empieza el periodo sin IVA en el aceite, pero coincide en que "tampoco es que sea mucha bajada", teniendo en cuenta lo que se ha disparado. Entre los más indignados, y que prefiere no dar su nombre, otro comprador se opone incluso al descuento. "No estoy de acuerdo con que se quite el IVA porque va a subir la especulación", augura. En su caso, se pasó primero al aceite de girasol y ahora al de orujo de oliva que cree que es mejor para la salud. "Las grandes superficies se están forrando", denuncia. Recalca que "es un bien de primera necesidad".

La decisión del Gobierno señala que a partir de ahora el aceite de oliva se incluya en la lista de productos considerados básicos: leche, pan, harinas, frutas, verduras hortalizas, legumbres, cereales, quesos y huevos. La eliminación del IVA se ha aprobado solo durante este trimestre que comienza, entre julio y septiembre. Del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, el IVA de esos productos pasará al 2%, según informó el Gobierno. Si no hay más prórrogas, la intención del Gobierno es que el IVA se mantenga para siempre en el 4%, un tipo superreducido, un punto por debajo del actual.

