Los precios de los alimentos en Aragón han subido un 31,2% los tres últimos años

Más del 31% de lo que costaban hace tres años. Esa es la media del incremento que han sufrido la mayoría de los alimentos desde 2021 a 2024 en Aragón, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En España, han crecido igualmente un 30,8%, aunque la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) eleva dicha subida hasta el 38% y alerta de que es la mayor de los últimos cuarenta años.

Aceites, con un 155% de aumento en el precio; seguidos del azúcar, con un 51,6%; huevos, con un 49,6%; frutas frescas, con un 38,1%; leche, con un 37,5%; y cereales y derivados con un 36,5% de subida encabezan estas alzas de precio en los tres últimos años. Una escalada, que, según la OCU, hace que el 80% de unas 1.500 personas encuestadas diga que compra menos que antes o que opta por alternativas de menos calidad.

Eso sucede de forma generalizada, dice esta organización, con el aceite de oliva, las verduras y frutas, los lácteos y carne y pescado. Si bien, el porcino en Aragón, que cuesta un 28,7% más que hace tres años, y el pescado fresco y congelado, un 13,4% más, no aparecen en los primeros puestos de los alimentos que más se han encarecido.

Pero no solo la cesta de la compra está por las nubes. Después de los alimentos, según el INE, lo que más se ha disparado en la Comunidad estos tres últimos años es el coste del vestido y calzado un 21,5%; seguido del transporte, un 19,5%; los restaurantes y hoteles, un 19%; bebidas alcohólicas y tabaco, un 16%; y la vivienda, agua, electricidad y gas, un 15,4%.

«Los costes de producción se dispararon muchísimo y tampoco han bajado», manifestó Esther Pérez, presidenta de la Asociación de Detallistas del Mercado Central. "Influyen otros factores. En el caso de la carne, no hay relevo generacional. La gente se jubila y no hay pastores ni granjeros. Y el pienso, la luz, todo ha subido. A menor producción, por la oferta y la demanda, suben los precios".

"Granjas de pollo han cerrado un montón porque antes criar un pollo valía un dinero y ahora vale mucho más", explicó. Sobre si los precios recuperarán la normalidad en algún momento, Pérez mostró sus dudas. "Lo que sube, no baja", apuntó, si bien mostró su confianza en que al menos se mantengan estables. "Desde enero hasta ahora, que vamos a entrar en julio, se han mantenido", dijo.

"Seguramente el agricultor gana aún menos con esta subida de precios y a mí me cuesta todo más", reconoció Iñaki Ornad, que junto a su mujer, Carmen García, regenta uno de los puestos más veteranos de frutas y verduras del Mercado Central de Zaragoza. "Todos los costes de producción han subido, también los del transporte y la energía. Eso explica que todo valga más", señaló.

"Lo nuestro es un caso aparte. El pescado va a subasta diaria y hay producto más caro y más barato. Lo que hay que hacer es jugar con el pescado de temporada que siempre saldrá mejor de precio", apuntó el pescatero José Luis Jiménez. "Al comercio pequeño todo le cuesta más, la luz, las cámaras el gasoil. Todo sube debido a lo que arrastramos de estos últimos años", añadió, convencido de que "ahora se comparan mucho más los precios antes de comprar".

"Trabajamos con precios muy ajustados y con una calidad muy alt", remarcó la presidenta de la Asociación de Detallistas del Mercado Central, si bien admitió que "los hábitos de consumo han cambiado y la manera de vivir desde la pandemia porque la gente se centra más en el ocio y mira mucho lo que gasta en comer".

Reducir el IVA y que se note

"No esperamos grandes subidas aunque tampoco una inflación negativa", señaló por su parte Javier Martínez, director general de Economía del Gobierno aragonés. "No podemos hablar de especulación generalizada. Los precios suben y bajan por cientos de factores como la oferta y la demanda, el aumento de costes y muchos otros", afirmó.

Y de si la rebaja del IVA en aceite de oliva a partir de ahora y antes en productos como carne, pescado o conservas ayudará, dijo que "debe de llegar al consumidor y las administraciones tenemos que asegurarnos".

Sin embargo, según José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), "el Gobierno no ha puesto ningún mecanismo para que se controlen los precios: los distribuidores van a recaudar lo mismo aunque se rebaje el IVA".

Hay demanda en alimentación añadió Oliván, y "las cadenas saben que no van a perder excesiva cuota de mercado si mantienen estos precios". En cuanto al aceite de oliva, precisó que "tarde o temprano tendrá que bajar, pero se resiste; mientras tanto, muchas familias han descubierto que se cocina muy bien con el aceite de girasol", ironizó. "La inflación se está conteniendo, pero hay disfunciones en el mercado alimentario que hay que corregir y el oligopolio en la gran distribución", advirtió.

"Venimos de dos campañas nefastas en el aceite de oliva y de una pandemia muy complicada en que se rompieron las cadenas de suministro y hubo una crisis energética muy fuerte", argumentó David Gracia, director de Comunicación de la Asociación Nacional de Grandes de Empresas de Distribución (Anged). Y mientras esto ocurría, añadió, "el gran consumo ha estado sometido a una presión regulatoria muy fuerte que ha encarecido los productos".

El impuesto a los envases de plástico, la mayor fiscalidad en los gases que se usan para refrigerar las cadenas de frío de los supermercados y las normativas medioambientales, subrayó Gracia, "«han llegado todas de vez en España, que se ha adelantado cinco años a Europa en etiquetado y reutilización de envases".

"Si se rebajasen los costes externos y regulatorios, se podría volver a la normalidad en la cesta de la compra", advirtió el portavoz de Anged, que nombró otros dos frenos a la bajada de precios: "el estancamiento de la renta en España asociada a la pérdida de productividad, el incremento de los costes empresariales y un peso muy alto del comercio tradicional".

Los expertos prevén se estanquen o se moderen algo

Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, invitó a volver la mirada a 2007 y 2008 cuando "se vivió un episodio inflacionista en los precios de los alimentos, que subieron más de un 10% en dos años para luego caer algo más de un 3% desde máximos, de forma que prácticamente se volvió a la tendencia anterior".

No obstante, descarta que aquel ajuste a la baja pueda producirse ahora. "Entonces «había un entorno económico fuertemente recesivo muy diferente al actual, en que la economía sigue creciendo y los salarios han subido". Con esas coordenadas, afirmó, "parece más probable para el conjunto de los precios de los alimentos un estancamiento temporal o una leve moderación que un retorno a los niveles previos".

Asimismo, Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, recordó que "venimos de una tasa en inflación de alimentos que alcanzó el 16,5% en marzo de 2023, hace poco más de un año". Mientras que "en los tres primeros meses de este año, ha pasado del 7,4% al 4,3%". Aún así, remarcó, "hay productos con una inflación excepcionalmente alta que no van a moderarse en el corto plazo" como el aceite de oliva. "Marca una tasa de inflación del 45% y hasta 2025 no es de esperar que baje y eso, si la próxima cosecha es aceptable". En su opinión, "quizás no veamos ya este año más moderación de precio si no es que empeora tras los meses de mayor demanda turística".

Para José Alberto Molina, catedrático de Fundamentos Análisis Económico, "una vez que los precios han alcanzado ciertos niveles, no son muy factibles descensos generalizados", por lo que lamentó, "estar en un proceso de continua pérdida del poder adquisitivo real".