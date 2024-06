Trabajo pide no bajar la guardia en siniestralidad laboral y visitará 64 empresas que tuvieron accidentes en 2023

Todo lo que se haga en prevención de accidentes laborales es poco. Partiendo de esa premisa, el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divassón, asegura que no hay repunte en la siniestralidad laboral mortal respecto a 2023. Son 9 los fallecidos de enero a mayo (4 por patologías no traumáticas, 2 en accidente de tráfico, 1 'in itinere' y 2 por las condiciones de trabajo).

En todo 2023 hubo 34 muertes, según la estadística oficial y 41 de acuerdo a los sindicatos.

UGT y CC. OO. salían de nuevo a a la calle en repulsa contra los 16 muertos que llevan contabilizados a mitad de año, siete más de los 9 que suma el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (Issla). «Lo que hagan los sindicatos contra la siniestralidad laboral me parece bien», reconoció Divassón, si bien «no hay repunte y la estadística de mortalidad en el trabajo no difiere en demasía de los últimos diez años», apostilla. Eso sí, pidió no bajar la guardia y aseguró seguir muy atento a las causas más frecuentes de los accidentes laborales no solo mortales sino graves.

Lo que están vendo, explicó, es que son las afecciones de tipo cardiovascular y las del aparato locomotor (45%) las que más enfermedades profesionales causan y de las segundas, muchas provocadas por accidentes por carretillas elevadoras. «Hemos enviado cartas a 182 empresas en las que en 2023 tuvo lugar algún accidente de trabajo y técnicos del ISSLA van a visitar 64», destacó Divassón.

Y en cuanto a accidentes graves, señaló que «llevan registrados 63 de enero a mayo, 44 por las condiciones en que se trabaja y 21 de ellos por caídas a pequeña altura y 16 de ellos en empresas de menos de 50 trabajadores». Por tanto, constató, «hay dificultades para que llegue el mensaje de la prevención a pymes y autónomos» y harán, añadió, una formación específica para este colectivo.

Asimismo, Divassón recordó que desde que están en el Gobierno la lucha contra la siniestralidad laboral mortal ha sido «una prioridad» y hay ahora más inspectores y subinspectores –han pasado de 79 que había a 84 (y pronto serán 87)–, y han firmado un convenio con la Fiscalía.

En la «máxima preocupación que tienen las empresas», abundó Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón. «No hay que buscar tanto a los culpables como las causas de los accidentes. Con que solo se produzca una muerte en el trabajo ya es un dato alarmante».

«La prevención es cosa de todos. No me gusta que se criminalice a las pymes», indicó por su parte Mª Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. «Hay una ley de riesgos laborales que dice que debe haber un recurso preventivo y si la empresa principal ve que las subcontratas no la cumplen está amparada por la norma para que esos trabajadores no accedan al lugar de trabajo». La «responsabilidad es de todos», añadió.

«No nos vale que intervengan cuando un accidente ya es muy grave o mortal. Reclamamos una mayor presencia de los recursos preventivos en las empresas», manifestó José de las Morenas, secretario de Salud Laboral de UGT. «Estamos hablando de 16 fallecidos en accidente de trabajo en lo que va de año y esto nos tiene que llamar a todos a tomar medidas, pero sobre todo a los empresarios. Y si no, «será Inspección de Trabajo, el Issla y La Fiscalía quien actúe de oficio», advirtió.

Su homólogo en CC. OO. Luis Clarimón, insistió en que hay que llegar más a tres sectores: construcción, agricultura e industria, y a las pequeñas y muy pequeñas empresas, donde no hay representación sindical ni técnico de prevención de riesgos».

Muertes en jornada laboral

Patología no traumática. Infarto de un hombre de 62 años en Monzón (Servicios).

Accidente de tráfico en jornada en Fabara: Hombre de 23 años. Sector agrícola.

Accidente ‘in itinere: Hombre 47 años en Calatayud. Sector construcción

Aplastamiento. Accidente en la cárnica RIvasam en Zuera. Sector agroindustrial.

Caída altura 14 metros. Empresa Pretersa Prenavisa en la Puebla de Hijar (Teruel). Sector construcción.

Patología no traumática. Muere mujer 21 años por ictus. Sector Servicios en Zaragoza.

Patología no traumática. Hombre 58 años. Sector construcción. Zaragoza.

Accidente de tráfico. Hombre de 63 años. Sector Transporte. Campo (Huesca).

Patología no traumática. Autónomo de 54 años. Sector comercio. Zaragoza.

Y siete accidentes más: UGT y CC. OO suman a estas 9 fallecidos registrados por el ISSLA la muerte de dos camioneros en Osera de Ebro en enero; la de un peón agrícola de 26 años en marzo en una balsa de riego en Épila; la de un camionero en Erla/Luna en marzo; la de otro camionero en Valareña (Zaragoza) en mayo; la de un trabajador de 53 años en Sos del Rey Católico sepultado por desprendimiento de tierra; y la última, la muerte por infarto de un trabajador de 42 años en una granja en Huesca.

*Fuente: UGT y CC. OO.