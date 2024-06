Rebajas en Zaragoza: "Ahora como se vende menos, las adelantan más"

Este viernes se da el pistoletazo definitivo a las rebajas de verano con todas las grandes cadenas con los carteles de descuentos en sus escaparates. El periodo estival de precios más bajos cada año se adelanta más y desde mitad de junio se empiezan a ver ofertas en algunos escaparates. Primero fueron algunos pequeños comercios, este jueves le tocó el turno a gigantes del textil como el grupo Inditex y entre los últimos este viernes lo hace El Corte Inglés, todos antes del 1 de julio. De esta forma, las ofertas lucirán este domingo, de apertura en festivo en la distribución, el previo a la primera operación salida del verano. Desde las asociaciones de consumidores aconsejan comprobar que los productos se encuentren realmente rebajados y que se respeten los derechos con las devoluciones.

"Creo que ahora como se vende menos, las adelantan más. Antes eran las rebajas en julio y te volvías loca para ir, pero ahora se adelanta todo mucho", apunta Ana Lázaro, que había quedado con sus sobrinas este jueves por la mañana para ir de rebajas. "Hay que aprovechar ahora si te puedes beneficiar del descuento", reconoce, ya que con la subida del coste de la vida "está muy desproporcionado todo, la comida también". Sus sobrinas Sandra y Marta Atué, de 26 y 20 años, respectivamente, habían esperado este día para recorrer, sobre todo, sus cadenas preferidas, que son las del grupo Inditex como Bershka, Stradivarius y Zara. Esperaban también a su abuela para pasar juntas una mañana de compras.

No buscaban nada concreto. "Si son cosas muy básicas suele haber, pero si buscas algo específico o no lo han rebajado mucho o cuesta mucho encontrar esa prenda", cuenta Sandra sobre las dificultades a veces de encontrar lo que se busca. "He mirado en las aplicaciones de las tiendas, pero luego de lo que hay en la aplicación a lo que hay en tienda cambia mucho", coinciden las jóvenes.

Pese al interés que despierta el primer día de rebajas en el gigante Zara, con fila antes de entrar a su tienda del centro de la ciudad, Ana cree que "está todo muy tranquilo". En ello cree que influye que parte de las ventas se hacen por internet. "La gente joven compra también en páginas de estas más económicas como Shein, que quita al comercio", dice. Un informe realizado por Webloyalty, compañía del sector del comercio eCommerce a través del Retail Media, señala que las ventas online crecerán un 30% durante las rebajas de verano. De hecho, el ticket medio online alcanzará los 190€ de media, es decir un 18% más que en el mismo periodo de 2023.

Cambio de hábitos

María y Marina, madre e hija, salían a primera hora de la tienda de Zara del centro. El cambio de hábitos hace que la hija acuda a la tienda con las compras ya hechas. El jueves por la noche se podían empezar a adquirir artículos con descuento en la página web de Zara. "Lo he comprado desde casa porque aquí nunca hay nada y he venido a dar otra vuelta", cuenta Marina, que reconoce que la zona que siempre gusta más es "la de lo nuevo, lo que no está rebajado". Su pedido se lo enviarán a su domicilio. "Antiguamente empezaban más tarde, hace años que cada vez son antes", asegura su madre. "Como empezaban dijimos de venir a dar una vuelta, pero no porque esperemos a que sean", confiesan.

Andrés Alonso e Indiana Leiva, en las rebajas de verano en Zaragoza. H. A.

"Vamos comprando según la necesidad que tenemos, no estamos esperando a las rebajas", reconocen también Andrés Alonso e Indiana Leiva. Ella aseguraba que en los últimos años el precio de la ropa "se ha notado que está más cara que antes". Por ello, aprovecharían alguna "oportunidad" si les convencía.

En los centros comerciales se ha generalizado también la campaña de rebajas. “La Ley de Comercio de Aragón da libertad para que cada marca fije el periodo de rebajas según su criterio, por eso cada año más las tiendas adelantan el periodo oficial de rebajas a semanas previas", ha explicado Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia, en el anuncio del periodo de rebajas. Con el inicio de las de la cadena Inditex, con sus principales marcas en el espacio comercial de la capital aragonesa, "prácticamente todos los operadores de nuestro centro tienen colgado el cartel de descuentos”, ha añadido. El reclamo de las rebajas lucía también en centros comerciales como La Torre Outlet este jueves.

El pequeño comercio, el primero

El pequeño comercio hace días que colgó los carteles con rebajas para atraer clientes antes de que algunos se vayan de vacaciones la semana que viene. "La pandemia de covid fue un antes y un después porque se han recuperado los eventos, pero la gente gasta solo cuando tiene uno", asegura Ana Sevillano, en su tienda de moda de fiesta de señora, sobre su experiencia desde 2020. "La gente compra cuando lo necesita", afirma, y más en un segmento de moda como el suyo, de ceremonia.

Ana Sevillano, en su tienda Parole de la calle León XIII, en el centro de Zaragoza. H. A.

"El pequeño comercio empezamos como siempre, una semana antes que los grandes, el 21 de junio", afirma, con los carteles de rebajas del 50% ya en la tienda. Nota que los precios de otros productos como la alimentación han subido. "Un vestido no es lo fundamental", reconoce, algo que ve lógico, aunque añade que "la gente gasta más en ocio que en vestir". Además, ha observado que se prefiere "comprar una chaqueta o un pantalón más normal y salir".

Lamenta la sucesión de cierres que vive la zona comercial de León XIII y adyacentes, a la que llegó hace seis años, de los 24 que lleva en el sector. "Los locales van subiendo de alquiler y la venta va bajando y los centros comerciales hacen mucho daño", lamenta. Y entiende que es una pescadilla que se muerde la cola. "Cuantas menos tiendas queden, menos gente vendrá por esta zona", teme.

Buenas perspectivas

Con todo, el sector espera unas buenas rebajas. "Ha sido una buena campaña en ropa, como ha habido primavera, no ha habido muchos extremos de los que pasas del frío al calor, así que la venta ha sido progresiva", explica Sergio Bretos, presidente de la Asociación de comerciantes de la avenida de Madrid y miembro del comité ejecutivo de la patronal de comercio ECOS de Zaragoza y provincia. Con todo, asegura que "podemos decir que estamos satisfechos". En las previsiones de rebajas tiene en cuenta la temperatura. "Que no nos venga el calor extremo porque para los que estamos en tiendas de calle hace que la gente no salga mucho", apunta, a diferencia de los centros comerciales. Defiende el comercio de proximidad como el de zonas como la citada avenida de las Delicias donde "hay mucho comercio de todo tipo, lo que influye en que venga gente a comprar porque tienen de todo, desde ropa a zapatos".

Bretos recalca que las del pequeño comercio son unas "rebajas de verdad" ya que "estamos rebajando los restos de la temporada, aquí no hay trampa ni cartón". A ello une el asesoramiento personalizado que brindan los negocios.

Derechos de los consumidores en rebajas

Desde asociaciones de consumidores como Ucaragón recuerdan a los compradores que siguen teniendo derechos al hacer sus compras. Los artículos objeto de la rebaja se deben ofertar a un precio inferior al fijado antes de dicha venta y deben figurar ambas cantidades. "Está prohibido ofertar, como rebajados, artículos deteriorados, así como los que hayan sido adquiridos expresamente para este fin", indican desde Ucaragón.

Además, aconsejan planificar las compras en función del presupuesto y comparar precios entre establecimientos.