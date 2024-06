Así ha sido el primer día de rebajas siguiendo el ritual tradicional en unos grandes almacenes en Zaragoza

Sin codazos ni empujones como en otros tiempos de afluencia más masiva, pero el primer día de rebajas en algunos establecimientos sigue manteniendo la tradición. La liberalización del periodo de descuentos hace que no haya una única fecha a la que esperen los consumidores para ahorrar cada temporada. Pese a ello, este viernes se ha repetido una imagen que se vive cada año en una de las grandes superficies más veteranas de Zaragoza: consumidores esperando al otro lado de las puertas antes de abrir, el equipo de seguridad mirando el reloj y medios de comunicación al otro lado para tomar la imagen de las primeras carreras y conseguir el producto deseado con descuento.

"Si podemos, venimos el primera día porque luego no hay tallas", han comentado Pilar García y José Luis Millán, un matrimonio de jubilados que habían llegado un poco antes de que abriera El Corte Inglés del paseo de Sagasta a las 10.00, donde el ritual del primer día de ofertas se mantiene año tras año. Ellos llevan muchos primeros días de rebajas a sus espaldas ya que son clientes del establecimiento desde que abrió hace más de treinta años. "Ya no son aquellos empujones de antes", coinciden, aunque sí que ven más gente cuando se inauguran las rebajas de invierno. Ahora vienen a por una cazadora para él de verano y una camiseta para ella, y cuyo precio ya saben porque vinieron el día anterior.

José Luis Millán y Pilar García, el primer día de rebajas de verano de El Corte Inglés antes de que abran el centro del paseo de Sagasta. H. A.

Ver en internet y comprar en la tienda

María Teresa, jubilada de 87 años, aguardaba a primera hora la primera en la puerta. "Necesito una talla especial así que voy a una marca determinada. Vine ayer a ver lo que quería, lo busqué por la noche en internet cuando pusieron las rebajas a las 22.00 y vi que estaba rebajado", cuenta sobre todo el trabajo previo al día de hoy, rompiendo con la idea de que solo la gente joven consulta las webs. "Miro, pero no compro por internet", añade, porque no se fía de usar su tarjeta de crédito.

María Zapatero, en las rebajas de verano de El Corte Inglés. H. A.

Las puertas se abren poco antes de la hora en punto y comienza el desfile de clientes hacia las distintas plantas. No hay carreras, pero sí paso acelerado. "Voy a buscar unos polos de marca que vi ayer", cuenta María Zapatero, también jubilada, antes de subir por las escaleras mecánicas a la planta de caballero. "En las marcas es donde hacen una buena rebaja, es donde se nota más", asegura, como compradora veterana. Lorenzo Ortiz, jubilado de Logroño que ha venido a pasar una semana con su hija a Zaragoza, mira unas camisas en la planta de caballero. "Ayer no estaban todavía y dije voy a venir esta mañana para coger algún pantalón y camisas". Le convence la oferta de 2 por 55 euros.

Isabel Paricio, directora de Comunicación de El Corte Inglés, reconoce que los compradores ahora son "omnicanal", por lo que considera que no se pierden clientes sino que cambian sus hábitos de compra. Esperan una "buena campaña" de rebajas, que asegura sigue siendo un "hito" durante el año. Con el adelanto unos días quieren facilitar las compras antes del verano "para que toda la gente que se va de vacaciones en julio pueda equiparse para este tiempo de descanso". Este mismo viernes comienza la operación salida de Tráfico, la primera del periodo estival. Además, les permite contar ya con descuentos este domingo de apertura. "Lo más demandado para el verano suelen ser la moda y los accesorios, principalmente moda de baño y todo el tema del deporte porque estamos mucho más tiempo al aire libre", ha explicado.

"La gente no sabe qué día empiezan las rebajas"

Algunas clientas lamentaban que no se informara más del inicio de las rebajas. "Ahora no te lo avisan. No es como antes que era el 1 de julio. Estás un poco al tanto, a las que nos interesan las rebajas", ha dicho Sonia De Castro. "La gente no sabe realmente qué día empiezan las rebajas", ha añadido en cuanto a las diferentes fechas en cada comercio.

En su caso ha ido "a tiro hecho" a por unos bolsos que vio el día anterior. "Las rebajas de antes yo creo que eran mejor", afirma, aunque reconoce que "ahora todo el año hay rebajas". De hecho, junto a los consumidores expertos en rebajas hay también quien acude sin saber que era el primer día.

Marta Rodríguez, en el primer día de las rebajas de El Corte Inglés de Zaragoza. MARCOS CEBRIÁN

Entre el público más joven tampoco sabían que era el primer día. "Venía a comprar un regalo y no sabía que era el primer día. Sabía que empezaban las rebajas, pero no en concreto qué día", confiesa Marta Rodríguez. "Compro cuando lo necesito", explica, aunque reconoce que "tal y como está la vida, que ha subido todo tanto, miramos más". Entre quienes iban por necesidad estaba Ana García en la planta de niños. "Vengo a buscar ropa para los campamentos de verano, que nos ha pillado un poco el toro", cuenta. "Me ha venido bien que hubiera rebajas, pero necesitaba comprar lo que hubiera", dice.

Marta Elsón, vecina de Figueruelas de 45 años, tampoco había acudido por las rebajas porque no sabía cuándo empezaban. Coincide en que con la liberalización de fechas es más confuso todo. "Ahora hay rebajas 'online' desde hace días y otros sitios también han empezado antes". "¿Este domingo también abren?", preguntaba, sorprendida al enterarse.

Celia Royo y Lucía Soler, de compras en las rebajas. MARCOS CEBRIÁN

Entre el público más joven tampoco estaban al tanto de la fecha. "Venimos a comprar unos vestidos para una fiesta", cuenta Celia Royo, de 20 años. Van sobre seguro. "Hemos estado mirando por internet para tenerlos fichados", asegura su amiga, Lucía Soler, de 18 años. Confiesan que, en general, compran más en tiendas en internet. En rebajas aprovechan los descuentos en zapatillas deportivas y ropa de invierno.

Las primeras bolsas de compra empiezan a aparecer de los compradores más rápidos. El periodo de descuentos se prolonga hasta el 31 de agosto.