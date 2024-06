La plantilla de la oficina de Correos de Sariñena se moviliza por la falta de contrataciones

La plantilla al completo de la oficina de Correos de Sariñena ha protagonizado este jueves una concentración a las puertas del edificio, con el fin de hacer visible a la ciudadanía la "insostenible" situación que padecen desde hace varios meses y que pone en riesgo la prestación del servicio. El acto ha estado respaldado por CC. OO., con la presencia de dos de sus delegadas, Teresa Vicente e Iynx Delgado.

Ahora mismo, la oficina cuenta con seis trabajadores de los nueve que debería haber en plantilla, según denuncian desde CC. OO., lo que se traduce en "una sobrecarga de trabajo y un incumplimiento del servicio postal universal, provocando retrasos, pérdidas de fecha de citaciones o acumulación de envíos". La situación además se agravará a partir del próximo 1 de julio cuando lleguen las vacaciones, ya que, según denuncian, "la política de la empresa es de contratación 0". Por ejemplo, habrá un trabajador menos entre el 1 y el 15 de julio y tres menos en agosto. Y, de momento, con la presión trasladada, tan solo hay prevista una sustitución temporal.

A raíz de esta situación, la plantilla denuncia además que es insostenible atender correctamente ni la oficina de Sariñena ni las carterías o repartos de los pueblos dependientes. En concreto, habrá seis que pierdan días de reparto: Castejon de Monegros, Pallaruelo de Monegros, Valfarta, Sena, Albalatillo y Villanueva de Sigena. Ahora mismo, hay además pueblos en los que han tenido que cerrar las carterías y renunciar al horario de atención al público, entre ellas, Lalueza y Castejón de Monegros. "No tienen tiempo material; es imposible ofrecer un servicio de calidad", subrayan.

Desde CC. OO., señalan que la empresa está aplicando su política de contrataciones 0 a nivel provincial, y no solo en Sariñena, y ante ello, exige "soluciones inmediatas para revertir la situación". Su idea pasa por continuar con las movilizaciones y extenderlas a otras localidades, sin destacar además la posibilidad de acudir a la huelga.

El sindicato relaciona el problema con "el grave agujero económico derivado de la mala gestión de algunos directivos anteriores", e insiste en que sus consecuencias "no pueden recaer sobre la plantilla ni sobre la ciudadanía", pidiendo que sean cubiertas todas las vacantes estructurales, bajas por IT, los distintos permisos retribuidos, licencias sin sueldo, excedencias, vacaciones, etc., incluidos los servicios rurales, con el fin de que "se garantice la calidad en la prestación del servicio público que Correos tiene encomendado".